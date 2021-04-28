Trịnh Sảng có nguy cơ phải ngồi tù 7 năm vì hành vi trốn thuế

Sao quốc tế 28/04/2021 23:01

Cơ quan thuế Trung Quốc đã vào cuộc điều tra hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng sau khi Trương Hằng đăng đàn tố cáo.

Những ngày cuối tháng 4, làng giải trí Hoa ngữ lại một lần nữa chấn động sau khi Trương Hằng đăng đàn tố cáo Trịnh Sảng nhận thù lao trên trời khi tham gia bộ phim Thiện Nữ U Hồn. Bên cạnh đó, bạn trai cũ của Trịnh Sảng còn tiết lộ hành vi trốn thuế bằng hợp đồng âm dương của nữ diễn viên họ Trịnh. Trương Hằng còn tag Cục thuế Trung Quốc vào bài viết của mình với mong muốn cơ quan này vào cuộc điều tra.

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 Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng nhận cát xê khổng lồ và thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế

Theo những lời tố cáo của Trương Hằng, Trịnh Sảng nhận cát xê 160 triệu nhân dân tệ cho 77 ngày quay phim Thiện Nữ U Hồn. Tính trung bình mỗi ngày Trịnh Sảng có thể đút túi 2 triệu tệ (khoảng 7.2 tỷ đồng). Vậy nhưng, vì để trốn thuế, Trịnh Sảng đã thực hiện hợp đồng âm dương.

Ngày 28/4, kênh tin tức của Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã có bài viết về vấn đề này, theo đó Phòng thanh tra số 1 của Cục thuế Thượng Hải đã tiếp nhận tố cáo của quần chúng về vấn đề Trịnh Sảng trốn thuế. Hiện tại cơ quan thuế đang tiến hành điều tra và xác minh theo quy định của pháp luật. Cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình thành phố Bắc Kinh cũng bắt đầu mở cuộc điều tra về chi phí sản xuất các bộ phim và tỷ lệ thù lao của các diễn viên tham gia.

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 Hiện tại Trịnh Sảng đang bị cơ quan thuế Thượng Hải điều tra

Theo 163, nếu như sau khi điều tra, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị phát hiện trốn thuế, rất có thể cô sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 7 năm tù và vẫn phải nộp thuế bổ sung giống như Phạm Băng Băng năm 2018. Trước đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng gây rúng động Cbiz sau khi bị điều tra trốn thuế, sau đó mỹ nhân họ Phạm chấp nhận chịu nộp bổ sung 880 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng) nên đã không phải ngồi tù. Vậy nhưng từ đó, Phạm Băng Băng bị dư luận tẩy chay, cô không thể quay trở lại showbiz dù rất nhớ nghề.

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 Vì trốn thuế lần đầu nên Phạm Băng Băng có thể 'sửa sai' bằng cách nộp 880 triệu nhân dân tệ

Nếu như Trịnh Sảng cũng trốn thuế, rất có thể cô sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm trọng hơn. Năm 2018 Phạm Băng Băng bị điều tra và đây được xem là lần đầu trốn thuế của người đẹp họ Phạm nên cô được miễn trách nhiệm hình sự.

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 Nếu như đây không phải lần đầu trốn thuế, Trịnh Sảng sẽ có nguy cơ đối mặt với mức án cao nhất là 7 năm tù

Sau sự việc của Phạm Băng Băng, năm 2018-2019 hàng loạt nghệ sĩ Hoa ngữ đều tích cực nộp thuế bổ sung, trong số đó rất có thể có Trịnh Sảng. Nếu như đây không phải lần đầu Trịnh Sảng trốn thuế, đặc biệt trong quá trình cơ quan thuế điều tra phía Trịnh Sảng không phối hợp hoặc hủy đi chứng cứ thì rất có thể cô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài việc nộp phạt và nộp thuế bổ sung, Trịnh Sảng có nguy cơ phải đối mặt với mức án từ 3 cho đến 7 năm tù.

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Từ khóa:   Trương Hằng Phạm Băng Băng trịnh sảng sao hoa ngữ trốn thuế

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