Tưởng rằng tố cáo lập công, ai ngờ bạn trai cũ của Trịnh Sảng cũng không thể thoát tội

Sao quốc tế 30/04/2021 08:25

Không chỉ nữ diễn viên Trịnh Sảng sẽ bị cơ quan thuế điều tra mà theo các chuyên gia Trương Hằng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm liên đới.

Những ngày gần đây làng giải trí Hoa ngữ chấn động sau khi Trương Hằng đăng đàn tố cáo Trịnh Sảng nhận thù lao trên trời và thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Bạn trai cũ của Trịnh Sảng còn tag Cục thuế Trung Quốc vào bài viết của mình như một lời tố cáo chính thức.

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 Từ bê bối của Trịnh Sảng rất nhiều ngôi sao hạng A của Cbiz đều có những động thái đáng ngờ

Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, bản thân nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng xác nhận rằng cô đang bị điều tra và khẳng định cô sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, khi nào có kết quả nữ diễn viên họ Trịnh sẽ thông báo rộng rãi đến mọi người. Sau khi Trịnh Sảng bị cơ quan thuế “sờ gáy”, nhiều diễn viên hạng A của Cbiz đều có động thái “xóa sổ” hoặc “rút tên” khỏi phòng làm việc.

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 Mặc dù là người tố cáo Trịnh Sảng nhưng Trương Hằng cũng không thể thoát khỏi những trách nhiệm có liên quan

Trở lại với vụ việc Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế, nhiều cộng đồng mạng cho rằng bạn trai cũ của Trịnh Sảng đã lập công. Vậy nhưng theo 163, một luật sư có tiếng trong ngành luật là Trương Khởi Chuẩn cho biết, nếu Trịnh Sảng trốn thuế và nhận thù lao trên trời thì chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt rất nặng. Nhưng khi Trịnh Sảng thực hiện hành vi trốn thuế, Trương Hằng là bạn trai của Trịnh Sảng, anh biết chuyện mà không tố cáo thì cũng được xem là đồng phạm và sẽ bị phạt một nửa con số mà Trịnh Sảng bị phạt.

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 Dường như Trịnh Sảng đã đề phòng mọi bước đi của Trương Hằng

Hiện tại những vụ án liên quan đến Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Trước những hành động của Trương Hằng dường như Trịnh Sảng đã có sự chuẩn bị từ lâu và bình tĩnh đối phó, có vẻ như hiện tại Trương Hằng đã hết chiêu để bóc mẽ bạn gái cũ.

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Thông tin hiện đang đứng top 1 hot search Weibo hiện nay đó chính là nữ diễn viên Triệu Vy bị đóng băng cổ phần ở 3 công ty.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng giải trí Hoa ngữ

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