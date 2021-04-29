Hết Trịnh Sảng bị cơ quan thuế điều tra đến lượt Triệu Vy bị đóng băng hàng triệu cổ phần

Thông tin hiện đang đứng top 1 hot search Weibo hiện nay đó chính là nữ diễn viên Triệu Vy bị đóng băng cổ phần ở 3 công ty.

Cộng đồng mạng xứ Trung chưa hết sốc vì vụ việc Trịnh Sảng trốn thuế và đang bị cơ quan thuế điều tra thì thông tin nữ diễn viên Triệu Vy bị đóng băng cổ phần tại 3 công ty lại khiến Cnet dậy sóng.

Thông tin nữ diễn viên Triệu Vy bị đóng băng cổ phần tại 3 công ty được Tianyancha đăng tải

Theo Tianyancha, trong tháng 4 nữ diễn viên Triệu Vy đã bị đóng băng cổ phần ở 3 công ty gồm: Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Phổ Lâm Trại Tư Bắc Kinh, công ty TNHH Long Húc Tân Bắc Kinh và công ty Khoa học Kỹ thuật Dịch Tụ Bắc Kinh. Tòa án trung cấp số 2, thành phố Bắc Kinh là đơn vị thi hành việc đóng băng cổ phần của Triệu Vy.

Số cổ phần của Triệu Vy bị đóng băng tại 3 công ty này được Tianyancha cho biết lần lượt là 2.1 triệu nhân dân tệ (khoảng 7.5 tỷ đồng), 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1.8 tỷ đồng) và 126.000 nhân dân tệ (khoảng 450 triệu đồng), thời hạn đóng băng có thể kéo dài đến tháng 4/2024. Dù rằng con số này không hề lớn so với khối tài sản Triệu Vy đang sở hữu nhưng cũng làm dấy lên những hoài nghi về việc “nàng Tiểu Yến Tử” cũng đang bị điều tra.

Rất có thể nữ diễn viên họ Triệu cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra

Trước đây, vợ chồng Triệu Vy từng bị điều tra vì thao túng thị trường chứng khoán đồng thời bị cấm tham gia các giao dịch chứng khoán trong vòng 5 năm. Không chỉ vậy, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long còn phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện lớn nhỏ liên quan đến bê bối này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-trinh-sang-bi-co-quan-thue-dieu-tra-den-luot-trieu-vy-bi-dong-bang-hang-trieu-co-phan-403596.html