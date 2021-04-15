Hết say xỉn đứng không vững, Triệu Vy lại gây sốc với hình ảnh hút thuốc trong phòng nghi ngút khói

Sao quốc tế 15/04/2021 09:27

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Vy được Sohu đăng tải khiến không ít fan hâm mộ thất vọng.

Quá thành công với vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, nữ diễn viên Triệu Vy mãi mãi là “nàng Tiểu Yến Tử” hồn nhiêu yêu đời trong mắt người hâm mộ. Cũng nhờ vai diễn này, sự nghiệp của Triệu Vy gặt hái được rất nhiều thành công, cô từng bước xây dựng hình tượng một người phụ nữ hoàn hảo với fan hâm mộ.

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 Nữ diễn viên Triệu Vy vẫn luôn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt người hâm mộ

Vậy nhưng vài năm trở lại đây, Triệu Vy liên tục bị giới truyền thông phát hiện nghiện thuốc lá. Rất nhiều lần những hình ảnh “nàng Tiểu Yến Tử” phì phèo điếu thuốc gây không ít phản cảm cho người hâm mộ. Mới đây, Sohu lại đăng tải những tấm hình Triệu Vy hút thuốc không ngừng trong căn phòng đầy khói thuốc khiến hình tượng ngôi sao của nữ diễn viên nổi tiếng bị ảnh hưởng trầm trọng.

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 Những hình ảnh mới nhất của Triệu Vy được Sohu đăng tải

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 'Nàng Tiểu Yến Tử' tham gia một cuộc họp nhưng cô liên tục hút thuốc

Chỉ vài ngày trước đây thôi, Triệu Vy cũng bị phát hiện say xỉn đến mức đứng không vững sau khi kết thúc bữa tiệc tại nhà một người bạn. Thời gian qua, chuyện hôn nhân của Triệu Vy là chủ đề được truyền thông thường hay nhắc tới. Có vẻ như Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã ly hôn nhưng đại diện cặp đôi vẫn chưa thông báo với truyền thông.

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 Vài ngày trước đây, Triệu Vy tham gia bữa tiệc tại nhà của một người bạn

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 Khi ra về người đẹp họ Triệu không thể đứng vững vì quá say xỉn

Bên cạnh đó, người đẹp họ Triệu liên tục bị phát hiện đi cùng thiếu gia giàu có nhưng kém tuổi Kha Dục Danh. Điều này làm dấy lên tin đồn Triệu Vy đang hẹn hò tình trẻ và như một lời khẳng định cuộc hôn nhân của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã kết thúc.

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Con gái Triệu Vy khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trước tin đồn bố mẹ ly hôn

Mới đây bé Tiểu Tứ Nguyệt, con gái Triệu Vy đã cập nhật hình ảnh khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Vy Huỳnh Hữu Long Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long

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