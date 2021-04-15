Quá thành công với vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, nữ diễn viên Triệu Vy mãi mãi là “nàng Tiểu Yến Tử” hồn nhiêu yêu đời trong mắt người hâm mộ. Cũng nhờ vai diễn này, sự nghiệp của Triệu Vy gặt hái được rất nhiều thành công, cô từng bước xây dựng hình tượng một người phụ nữ hoàn hảo với fan hâm mộ.

Nữ diễn viên Triệu Vy vẫn luôn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt người hâm mộ

Vậy nhưng vài năm trở lại đây, Triệu Vy liên tục bị giới truyền thông phát hiện nghiện thuốc lá. Rất nhiều lần những hình ảnh “nàng Tiểu Yến Tử” phì phèo điếu thuốc gây không ít phản cảm cho người hâm mộ. Mới đây, Sohu lại đăng tải những tấm hình Triệu Vy hút thuốc không ngừng trong căn phòng đầy khói thuốc khiến hình tượng ngôi sao của nữ diễn viên nổi tiếng bị ảnh hưởng trầm trọng.