Con gái Triệu Vy khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trước tin đồn bố mẹ ly hôn

Sao quốc tế 12/04/2021 17:15

Mới đây bé Tiểu Tứ Nguyệt, con gái Triệu Vy đã cập nhật hình ảnh khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trên trang cá nhân.

Theo QQ, ngày 12/4 con gái nữ diễn viên Triệu Vy – bé Tiểu Tứ Nguyệt đã cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân của mình. Mặc dù mới 11 tuổi nhưng Tiểu Tứ Nguyệt đã sở hữu đôi chân dài miên man. Nhan sắc của cô bé được cộng đồng mạng xứ Trung đánh giá là không thua kém gì mẹ Triệu Vy.

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 Con gái Triệu Vy bất ngờ cập nhật hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân
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 Tiểu Tứ Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp

Ngày 11/4 là sinh nhật của Tiểu Tứ Nguyệt, nhóm fan hâm mộ của Triệu Vy đã đăng tải hình cũ của con gái thần tượng và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bé. So với những hình ảnh trước đây, hiện tại Tiểu Tứ Nguyệt ngày càng xinh đẹp và đáng yêu.

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 Nhóm fan hâm mộ của Triệu Vy cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tiểu Tứ Nguyệt
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 Con gái Triệu Vy sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ

Vài năm trở lại đây, Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long liên tục vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Ban đầu phòng làm việc của “nàng Tiểu Yến Tử” còn lên tiếng phủ nhận nhưng hiện nay thì không có động thái gì nữa.

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 Nhiều năm qua Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long nhiều lần vướng tin đồn ly hôn
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 Năm nay Triệu Vy còn bị bắt gặp hẹn hò với thiếu gia giàu có Kha Dục Danh

Đặc biệt đầu năm nay, nhiều lần Triệu Vy bị bắt gặp hẹn hò với thiếu gia giàu có nhưng kém tuổi Kha Dục Danh nhưng nữ diễn viên nổi tiếng chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Cũng từ đây nhiều người thạo tin cho biết, Triệu Vy và chồng cũ đã hoàn tất các thủ tục ly hôn nhưng chưa công khai với giới truyền thông.

Cnet ‘đổ gục’ trước nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’

Cnet ‘đổ gục’ trước nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’

Nhan sắc tuổi 13 của ‘con gái Triệu Vy’ không thua kém bất kỳ nàng tiểu Hoa đán nào của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Tiểu Yến Tử diễn viên Triệu Vy Tiểu Tứ Nguyệt

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