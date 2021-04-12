Con gái Triệu Vy khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trước tin đồn bố mẹ ly hôn

Theo QQ, ngày 12/4 con gái nữ diễn viên Triệu Vy – bé Tiểu Tứ Nguyệt đã cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân của mình. Mặc dù mới 11 tuổi nhưng Tiểu Tứ Nguyệt đã sở hữu đôi chân dài miên man. Nhan sắc của cô bé được cộng đồng mạng xứ Trung đánh giá là không thua kém gì mẹ Triệu Vy.

Con gái Triệu Vy bất ngờ cập nhật hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân

Tiểu Tứ Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp

Ngày 11/4 là sinh nhật của Tiểu Tứ Nguyệt, nhóm fan hâm mộ của Triệu Vy đã đăng tải hình cũ của con gái thần tượng và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bé. So với những hình ảnh trước đây, hiện tại Tiểu Tứ Nguyệt ngày càng xinh đẹp và đáng yêu.

Nhóm fan hâm mộ của Triệu Vy cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tiểu Tứ Nguyệt

Con gái Triệu Vy sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ

Vài năm trở lại đây, Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long liên tục vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Ban đầu phòng làm việc của “nàng Tiểu Yến Tử” còn lên tiếng phủ nhận nhưng hiện nay thì không có động thái gì nữa.