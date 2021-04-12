Tiêu chuẩn chọn bạn trai không giống ai của ‘Phan Kim Liên hở hang nhất màn ảnh’

Sao quốc tế 12/04/2021 18:30

Từng được biết đến với biệt danh ‘Phan Kim Liên hở hang nhất màn ảnh’ nhưng đời tư của mỹ nhân này mới thực sự đặc sắc.

Sau khi bộ phim Tân Kim Bình Mai được phát sóng, nữ diễn viên Cung Nguyệt Phi trở thành cái tên hot nhất làng giải trí Hoa ngữ với vai diễn Phan Kim Liên. Trang phục của Cung Nguyệt Phi trong phim khá mỏng manh khiến cô được nhiều người gọi là “Phan Kim Liên hở hang nhất màn ảnh”.

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 Cung Nguyệt Phi táo bạo khi vào vai Phan Kim Liên trong Tân Kim Bình Mai

Cung Nguyệt Phi sinh năm 1987, cô bắt đầu tham gia showbiz với vai trò là một người mẫu nhưng sau đó lấn sân sang làm diễn viên và ca sĩ. Cô thực sự được nhiều người biết đến sau khi vào vai “đệ nhất dâm phụ” Phan Kim Liên một cách táo bạo. Sở hữu chiều cao 1m68, Cung Nguyệt Phi biết cách tận dụng tối đa thân hình nóng bỏng của mình để tạo sự chú ý.

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 Cung Nguyệt Phi sở hữu thân hình nóng bỏng

Cung Nguyệt Phi tham gia một vài bộ phim nhưng không thực sự nổi tiếng, vậy nhưng chuyện chọn người yêu của cô lại gây được chú ý cho truyền thông. Người bạn trai đầu tiên mà Cung Nguyệt Phi công khai là một chàng trai chỉ cao khoảng 1 mét. Khi đứng cùng nhau bạn trai chỉ đến bụng của Cung Nguyệt Phi. Nhiều người nói vui rằng đây chính là phiên bản ngoài đời của Võ Đại Lang và Phan Kim Liên. Vậy nhưng nữ diễn viên xinh đẹp không ngại ngùng về ngoại hình của bạn trai, cô thường khoe hình hai người chụp chung với giới truyền thông.

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 Cung Nguyệt Phi không ngại khoe bạn trai có chiều cao khiêm tốn của mình

Sau khi chia tay bạn trai đầu tiên, Cung Nguyệt Phi hẹn hò với một anh chàng cao 2m38. Sự chênh lệch quá lớn này khiến nhiều người không biết tiêu chuẩn chọn bạn trai của “nàng Phan Kim Liên” cụ thể như thế nào. Có ý kiến cho rằng Cung Nguyệt Phi đang cố tình mượn chuyện đời tư của mình để đánh bóng tên tuổi, chuyện tình cảm này chắc chắn sẽ không bền vững. Quả thực sau đó không lâu, Cung Nguyệt Phi tuyên bố chia tay bạn trai “khổng lồ”.

Một thời gian sau, Cung Nguyệt Phi tay trong tay với một ông già râu tóc bạc phơ. Nhiều người đồn đoán đây lại là bạn trai mới của mỹ nhân Tân Kim Bình Mai. Vậy nhưng Cung Nguyệt Phi cho biết đó chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.

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 Sau khi chia tay bạn trai đầu tiên, Cung Nguyệt Phi cặp với người đàn ông cao 2m38
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 Cung Nguyệt Phi tay trong tay với một ông lão sau khi chia tay bạn trai 'khổng lồ'
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 Không tạo được tiếng vang trong sự nghiệp, Cung Nguyệt Phi muốn lấy chuyện đời tư để được truyền thông quan tâm

Những năm gần đây nhan sắc của Cung Nguyệt Phi ngày một xuống cấp, cô vẫn thường xuyên chụp hình khoe thân để níu kéo sự nổi tiếng vậy nhưng lại không được khán giả đón nhận.

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Từ khóa:   Tân Kim Bình Mai Đệ nhất dâm phụ Cung Nguyệt Phi

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