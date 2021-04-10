Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Ôn Bích Hà tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.
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Trong giới giải trí Hoa ngữ, ít ai có được cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều như Ôn Bích Hà. Không chỉ có một người chồng hết mực chiều chuộng cùng cậu con nuôi ngoan ngoãn, “nàng Phan Kim Liên” vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng vạn người mê dù đã bước sang tuổi 55. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những lịch trình mới của mình trên trang cá nhân và được rất nhiều fan hâm mộ quan tâm.
Mỹ nhân TVB Ôn Bích Hà từng là biểu tượng sexy của làng giải trí Hong Kong. Các vai diễn như Phan Kim Liên hay Tô Đát Kỷ của Ôn Bích Hà đều được xem là các vai diễn kinh điển của giới phim ảnh Hoa ngữ. Sau này sẽ rất khó có diễn viên nào có thể “qua mặt” Ôn Bích Hà khi vào vai các nhân vật nổi tiếng này. Hiện nay dù đã gần 60 tuổi nhưng Ôn Bích Hà vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt trẻ trung và rất xinh đẹp.