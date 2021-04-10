Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Sao quốc tế 10/04/2021 18:18

Những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Ôn Bích Hà tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, ít ai có được cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều như Ôn Bích Hà. Không chỉ có một người chồng hết mực chiều chuộng cùng cậu con nuôi ngoan ngoãn, “nàng Phan Kim Liên” vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng vạn người mê dù đã bước sang tuổi 55. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những lịch trình mới của mình trên trang cá nhân và được rất nhiều fan hâm mộ quan tâm.

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 Những hình ảnh mới nhất được Ôn Bích Hà cập nhật trên trang cá nhân
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 Người đẹp thường chia sẻ những kỳ nghỉ của mình với người hâm mộ
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 Dù đã gần 60 tuổi nhưng Ôn Bích Hà vẫn sở hữu thân hình mảnh mai
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 Nhan sắc tuổi 55 của 'nàng Phan Kim Liên' khiến nhiều người ngưỡng mộ
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 Mỹ nhân TVB thường có những chuyến đi vô cùng thú vị cùng gia đình
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 Sinh ra trong một gia đình khó khăn, Ôn Bích Hà chia sẻ rằng cô từng bị mẹ bán cho người khác khi mới 5 tuổi
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 Vượt qua nghịch cảnh, Ôn Bích Hà trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ
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 Không chỉ có sự nghiệp thành công, Ôn Bích Hà còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc
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 Ôn Bích Hà và chồng nhận một bé trai làm con nuôi
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 Mỹ nhân TVB tự tin khoe thân hình nóng bỏng với bikini ở tuổi 55 
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 Hiếm có diễn viên nào cùng lứa tuổi có thể giữ được vóc dáng như Ôn Bích Hà
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 Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ rằng mỹ nhân một thời đã gần 60 tuổi
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 Ôn Bích Hà tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hiện tại
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 Người đẹp và gia đình thường trải qua những kỳ nghỉ vô cùng ý nghĩa

Mỹ nhân TVB Ôn Bích Hà từng là biểu tượng sexy của làng giải trí Hong Kong. Các vai diễn như Phan Kim Liên hay Tô Đát Kỷ của Ôn Bích Hà đều được xem là các vai diễn kinh điển của giới phim ảnh Hoa ngữ. Sau này sẽ rất khó có diễn viên nào có thể “qua mặt” Ôn Bích Hà khi vào vai các nhân vật nổi tiếng này. Hiện nay dù đã gần 60 tuổi nhưng Ôn Bích Hà vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt trẻ trung và rất xinh đẹp.

Tuổi thơ nghèo khó của Ôn Bích Hà, từng bị mẹ bán đi lúc 5 tuổi vì nhà quá nghèo

Tuổi thơ nghèo khó của Ôn Bích Hà, từng bị mẹ bán đi lúc 5 tuổi vì nhà quá nghèo

Ôn Bích Hà từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ, vậy nhưng ít ai ngờ được rằng khi 5 tuổi cô đã từng bị mẹ ruột bán đi vì gia đình quá nghèo.

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Từ khóa:   mỹ nhân TVB Phan Kim Liên Tô Đát Kỷ

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