Lý Liên Kiệt xuất hiện với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt u sầu khiến fan hâm mộ lo lắng

Sao quốc tế 09/04/2021 18:04

Những hình ảnh mới nhất của ngôi sao võ thuật lừng danh Lý Liên Kiệt cho thấy tình trạng sức khỏe của ông không thật sự tốt.

Mới đây, một vài hình ảnh của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt được một tài khoản mạng đăng tải và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Được biết, ngôi sao võ thuật nổi tiếng đến Ngũ Đài Sơn cầu phúc. Lý Liên Kiệt mặc một chiếc áo màu xám khá đơn giản, tóc tai bù xù, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt u sầu cho thấy tinh thần và sức khỏe của ngôi sao 57 tuổi rất đáng lo ngại.

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 Những hình ảnh của Lý Liên Kiệt fan hâm mộ lo lắng
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 Được biết nam diễn viên đến Ngũ Đài Sơn để cầu phúc

Thời gian trước đây đã từng có tin đồn Lý Liên Kiệt qua đời vì bệnh tật nhưng sau đó nam diễn viên sinh năm 1963 đã lên tiếng phủ nhận. Nhiều năm trở lại đây, Lý Liên Kiệt rất ít đóng phim vì ông gặp phải một vài vấn đề về sức khỏe. Ông thường làm từ thiện và đến các chùa để cầu phúc.

Lý Liên Kiệt là một ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của Lý Liên Kiệt là Hoàng Thu Yến, sau khi kết hôn hai người sinh con nhưng cuộc hôn nhân giữa họ không duy trì được lâu.

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 Vài năm trước Lý Liên Kiệt cũng khiến fan hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình
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 Nam diễn viên nổi tiếng hay đi chùa và tích cực làm từ thiện

Lý Liên Kiệt quen biết Lợi Trí khi vẫn chưa kết thúc hôn nhân với vợ cũ, chính vì vậy suốt một thời gian dài Lợi Trí vướng nhiều thị phi và bị dư luận lên án là kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc hôn nhân của Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt từ bỏ người vợ đầu tiên và con gái để kết hôn với Lợi Trí vào năm 1999, sau đó 2 người có với nhau 2 cô con gái và sống hạnh phúc bên nhau.

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Từ khóa:   Lợi Trí Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến Hoàng Thu Yến

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