Huỳnh Hiểu Minh, Chương Tử Di, Triệu Vy và hàng loạt sao hạng A Cbiz ‘khốn đốn’ sau bê bối của Trịnh Sảng

Theo một thống kê mới đây, 75 nghệ sĩ Hoa ngữ sở hữu 647 công ty, trong đó 200 công ty, phòng làm việc của các nghệ sĩ hạng A Cbiz đã bị ‘xóa sổ’.
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Theo Sina, một thống kê cho thấy Huỳnh Hiểu Minh là nghệ sĩ Cbiz sở hữu nhiều công ty nhất gồm 43 công ty và phòng làm việc. Tiếp theo đó là Chương Tử Di với 29 công ty, nam tài tử Trần Khôn có 25 công ty, trong khi đó nữ diễn viên Triệu Vy sở hữu 14 công ty và phòng làm việc.
Sau khi nữ diễn viên Trịnh Sảng bị điều tra vì tố cáo nhận thù lao trên trời và trốn thuế của Trương Hằng. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã có hàng loạt động thái cứng rắn để chỉnh đốn lại những hoạt động ngầm của giới giải trí Hoa ngữ. Sự việc này từng xảy ra sau bê bối trốn thuế của nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhưng dường như vẫn chưa đủ tính răn đe đối với các nghệ sĩ. Sau bê bối của Phạm Băng Băng, rất nhiều sao hạng A Cbiz đã tiến hành nộp thuế bổ sung nhưng danh sách này hiện nay vẫn chưa được công khai.
Những bê bối của Trịnh Sảng gần đây khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra trên diện rộng, không chỉ một mình nữ diễn viên họ Trịnh bị điều tra, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khác cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Theo Sina, một thống kê mới đây cho thấy, 75 nghệ sĩ Hoa ngữ có tên trong danh sách thì đã sở hữu 647 công ty và phòng làm việc, trong số đó 200 công ty và phòng làm việc đã bị “xóa sổ”.
Có thể nói sau bê bối của Trịnh Sảng, những nghệ sĩ có tên trong danh sách này rất có thể sẽ trở thành mục tiêu điều tra tiếp theo của các cơ quan thuế Trung Quốc. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đang rất mạnh tay chỉnh đốn lại các hoạt động của giới giải trí nước này.