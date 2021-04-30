Huỳnh Hiểu Minh, Chương Tử Di, Triệu Vy và hàng loạt sao hạng A Cbiz ‘khốn đốn’ sau bê bối của Trịnh Sảng

Theo Sina, một thống kê cho thấy Huỳnh Hiểu Minh là nghệ sĩ Cbiz sở hữu nhiều công ty nhất gồm 43 công ty và phòng làm việc. Tiếp theo đó là Chương Tử Di với 29 công ty, nam tài tử Trần Khôn có 25 công ty, trong khi đó nữ diễn viên Triệu Vy sở hữu 14 công ty và phòng làm việc.

Danh sách những nghệ sĩ sở hữu nhiều công ty và phòng làm việc nhất Cbiz, đứng đầu là Huỳnh Hiểu Minh với 43 công ty

Sau khi nữ diễn viên Trịnh Sảng bị điều tra vì tố cáo nhận thù lao trên trời và trốn thuế của Trương Hằng. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã có hàng loạt động thái cứng rắn để chỉnh đốn lại những hoạt động ngầm của giới giải trí Hoa ngữ. Sự việc này từng xảy ra sau bê bối trốn thuế của nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhưng dường như vẫn chưa đủ tính răn đe đối với các nghệ sĩ. Sau bê bối của Phạm Băng Băng, rất nhiều sao hạng A Cbiz đã tiến hành nộp thuế bổ sung nhưng danh sách này hiện nay vẫn chưa được công khai.