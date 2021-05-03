Thái độ đáng chú ý của Trịnh Sảng khi phải đối mặt với hình phạt ngồi tù 7 năm cùng số tiền phạt khổng lồ

Sao quốc tế 03/05/2021 11:50

Những án phạt nào đang chờ Trịnh Sảng vẫn đang được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm.

Sau khi Trương Hằng đăng đàn tố cáo Trịnh Sảng nhận thù lao trên trời và thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trịnh Sảng chính thức bị cục thuế điều tra. Cũng từ đây, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ xóa sổ hoặc rút tên khỏi phòng làm việc. Chính điều này khiến dư luận xứ Trung muốn chính phủ Trung Quốc điều tra trên diện rộng để chỉnh đốn giới giải trí.

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 Sự nghiệp của Trịnh Sảng bị hủy hoại sau khi quen biết Trương Hằng

QQ cho biết, một vị luật sư có tiếng phân tích rằng, năm 2018 Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế và người đẹp họ Phạm phải nộp số tiền khổng lồ gần 900 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng). Vậy nhưng nếu như Trịnh Sảng thực sự trốn thuế, cô sẽ phải đối diện với án phạt cao gấp 4-5 lần Phạm Băng Băng. Vì vậy rất có thể, tổng số tiền mà Trịnh Sảng phải nộp phạt lên tới 3,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 13.000 tỷ đồng). Ngoài phạt tiền, người đẹp họ Trịnh còn có thể bị phạt ngồi tù với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm.

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 Nếu thực sự trốn thuế, Trịnh Sảng rất có thể sẽ phải đối mặt với mức án rất nặng

Vậy nhưng đối diện với những cáo buộc của Trương Hằng và những nguy cơ có thể gặp phải, động thái mới đây của Trịnh Sảng lại khiến nhiều người bất ngờ. Cô đăng tải trên trang Weibo công việc của mình thừa nhận rằng cô đang bị cục thuế điều tra, Trịnh Sảng sẵn sàng phối hợp cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra. Khi nào có kết quả cô sẽ thông báo rộng rãi đến đông đảo fan hâm mộ.

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 Vậy nhưng người đẹp họ Trịnh lại rất bình tĩnh đón nhận điều tra khiến nhiều người tin rằng cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng

Động thái mới của Trịnh Sảng khiến nhiều người hoài nghi rằng phải chăng trước những đòn “phản công” của Trương Hằng, Trịnh Sảng đã có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Chỉ có như vậy cô mới bình tĩnh tiếp nhận điều tra và tỏ thái độ hợp tác như đang chờ đón điều này xảy ra vậy.

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Theo một thống kê mới đây, 75 nghệ sĩ Hoa ngữ sở hữu 647 công ty, trong đó 200 công ty, phòng làm việc của các nghệ sĩ hạng A Cbiz đã bị ‘xóa sổ’.

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Từ khóa:   trịnh sảng sao hoa ngữ trốn thuế

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