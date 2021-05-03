Thái độ đáng chú ý của Trịnh Sảng khi phải đối mặt với hình phạt ngồi tù 7 năm cùng số tiền phạt khổng lồ

Sau khi Trương Hằng đăng đàn tố cáo Trịnh Sảng nhận thù lao trên trời và thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trịnh Sảng chính thức bị cục thuế điều tra. Cũng từ đây, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ xóa sổ hoặc rút tên khỏi phòng làm việc. Chính điều này khiến dư luận xứ Trung muốn chính phủ Trung Quốc điều tra trên diện rộng để chỉnh đốn giới giải trí.

Sự nghiệp của Trịnh Sảng bị hủy hoại sau khi quen biết Trương Hằng

QQ cho biết, một vị luật sư có tiếng phân tích rằng, năm 2018 Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế và người đẹp họ Phạm phải nộp số tiền khổng lồ gần 900 triệu nhân dân tệ (hơn 3000 tỷ đồng). Vậy nhưng nếu như Trịnh Sảng thực sự trốn thuế, cô sẽ phải đối diện với án phạt cao gấp 4-5 lần Phạm Băng Băng. Vì vậy rất có thể, tổng số tiền mà Trịnh Sảng phải nộp phạt lên tới 3,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 13.000 tỷ đồng). Ngoài phạt tiền, người đẹp họ Trịnh còn có thể bị phạt ngồi tù với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm.