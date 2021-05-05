Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu với số tài sản hiện có nữ diễn viên Trịnh Sảng có thể trả hết số tiền phạt vì trốn thuế hay không?

Theo 163, sau 11 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ tổng tài sản của nữ diễn viên Trịnh Sảng ước tính vào khoảng 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10.800 tỷ đồng). Bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng nhận thù lao trên trời trong dự án Thiện Nữ U Hồn đồng thời nữ diễn viên họ Trịnh còn thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Nếu như những cáo buộc này là thật, Trịnh Sảng sẽ phải đối mặt với án phạt nặng hơn Phạm Băng Băng trước đây nhiều lần.

Sau 11 năm gia nhập làng giải trí, số tài sản hiện có của Trịnh Sảng vào khoảng 3 tỷ nhân dân tệ

Cũng theo nguồn tin này, trước đây thu nhập một năm của Phạm Băng Băng đã là 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.440 tỷ đồng). Sau khi bị điều tra vì tội trốn thuế, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã phải nộp phạt 884 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3.000 tỷ đồng). Khi đó người đẹp họ Phạm phải bán nhà, bán xe mới gom đủ tiền nộp phạt, nếu như không đóng đủ tiền phạt rất có thể Phạm Băng Băng sẽ phải ngồi tù.

Trước đây thu nhập 1 năm của Phạm Băng Băng đã là 400 triệu nhân dân tệ nhưng người đẹp họ Phạm cũng phải bán đi rất nhiều tài sản mới đủ tiền nộp phạt

Sự việc lần này với Trịnh Sảng được xem là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bê bối năm 2018 của Phạm Băng Băng. Nhiều người dự đoán rằng với số tài sản hiện có, Trịnh Sảng không đủ để nộp phạt nếu thực sự trốn thuế. Trong trường hợp này, khả năng mỹ nhân họ Trịnh phải ngồi tù là rất cao.

Nhiều người tin rằng, nếu như Trịnh Sảng thực sự trốn thuế, nguy cơ ngồi tù của cô là rất cao

Sau khi Cục thuế chính thức điều tra Trịnh Sảng, rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ khác cũng “lọt vào tầm ngắm”. Những quy tắc ngầm và hợp đồng âm dương trong giới giải trí được phơi bày khiến dư luận không khỏi sửng sốt.

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