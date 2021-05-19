Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ đi karaoke xuyên đêm, bỏ ngoài tai tin đồn Phùng Thiệu Phong 'tái hợp' với người yêu cũ

Sao quốc tế 19/05/2021 16:49

Nữ diễn viên “Hoa Thiên Cốt” Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp đi karaoke cùng hội bạn xuyên đêm sau khi chính thức “đường ai nấy đi” với chồng cũ Phùng Thiệu Phong.

Sohu đưa tin ngày 19/5, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp ra khỏi một quán KTV (quán karaoke) lúc 5 giờ sáng, chứng tỏ cô đã ở đó cả đêm. Đi cùng cô là Lý Tuyết – em gái của nữ diễn viên Lý Băng Băng.

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Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp đi hát karaoke cùng bạn bè hậu ly hôn

Trong đoạn clip ghi lại, nữ diễn viên họ Triệu mặc nguyên cây đen, đeo khẩu trang kín mặt, tay không rời bình giữ nhiệt của mình. Còn Lý Tuyết lại bận sơ mi trắng, đeo khẩu trang trắng nổi bật hơn cả người bạn của mình.

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Đi cùng cô là Lý Tuyết - em gái nữ diễn viên Lý Băng Băng

Trên đường đi, Triệu Lệ Dĩnh và Lý Tuyết cười đùa rất vui vẻ. Hai nữ nhân cùng vào KTV với một nhóm bạn khác lúc 11 giờ và rời đi khi đã 5 giờ sáng. Ra khỏi KTV, mỹ nhân họ Triệu còn đứng nói chuyện phiếm với bạn một lúc nữa mới rời đi cùng người quản lý.

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Triệu Lệ Dĩnh và bạn bè rời đi khi đã 5 giờ sáng

Sau khi công bố ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên họ Triệu nhanh chóng trở lại với lịch trình dày đặc của mình để kỷ niệm 15 năm trong nghề, từ tham gia chương trình tạp kỹ, chụp họa báo đến đóng phim,… Bởi vậy, người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nữ diễn viên có thời gian thư giãn bên bạn bè của mình, tránh bị lao lực quá độ. Họ cho rằng, Tiểu Cốt cần những khoảng thời gian thả lỏng như vậy để xoa dịu những áp lực, căng thẳng do chuyện buồn đời tư cũng như điều tiếng dư luận suốt thời gian qua.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thuở còn mặn nồng

Cách đây không lâu, có tin đồn chồng cũ của cô – Phùng Thiệu Phong tổ chức tiệc độc thân để ăn mừng ly hôn. Không chỉ vậy, khách mời của anh còn có bạn gái cũ là Nghê Ni.

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Phùng Thiệu Phong từng có một mối tình rất đẹp cùng nữ diễn viên Nghê Ni

Sau khi xác nhận ly hôn từ hai công ty quản lý, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều giữ thái độ im lặng trước vô số tin đồn liên quan đến chuyện tan vỡ hai người. Chưa rõ, quá trình ly hôn, việc phân chia tài sản cũng như tranh dành quyền nuôi con của hai người đã hoàn thành đến đâu.

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Phùng Thiệu Phong sụt ký thấy rõ hậu ly hôn

Hình ảnh mới nhất của Phùng Thiệu Phong trên phim trường gần đây cho thấy, nam diễn viên đã sụt cân thấy rõ, không biết là do tạo hình phim hay di chứng hậu ly hôn. Còn về phía Triệu Lệ Dĩnh, cô vừa tậu biệt thự 12 triệu USD tại Bắc Kinh và sống một mình. 

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Căn biệt thự của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh được biết có giá vào khoảng 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 288 tỷ đồng).

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