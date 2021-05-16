Cuối tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng khi cùng thông báo đã ly hôn trên trang cá nhân. Từ đây, rất nhiều tin đồn về hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng được lan truyền trên mạng. Dù đã đăng ký kết hôn và sinh cho Phùng Thiệu Phong một cậu con trai nhưng đám cưới mà Triệu Lệ Dĩnh mong chờ sẽ chẳng thể diễn ra được nữa.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn mà chưa thể tổ chức hôn lễ

Về lý do cặp đôi ly hôn, nhiều người cho rằng do mẹ Phùng Thiệu Phong có thành kiến với Triệu Lệ Dĩnh, bà mong muốn con dâu chăm lo cho gia đình và sinh con thứ hai nhưng nữ diễn viên họ Triệu lại chỉ chú tâm vào công việc. Sau khi cặp đôi ly hôn 2 tuần, có thông tin cho rằng bố mẹ Phùng Thiệu Phong đã sắp xếp cho con trai đi xem mắt. Người được lựa chọn sẽ không được hoạt động trong giới giải trí. Sự việc này khiến Phùng Thiệu Phong hứng nhiều gạch đá từ dư luận.