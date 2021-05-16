Không chỉ đi xem mắt, Phùng Thiệu Phong còn tổ chức tiệc độc thân ăn mừng sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 16/05/2021 06:30

Mới đây có thông tin cho rằng, sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã tổ chức một bữa tiệc độc thân để ăn mừng, anh còn mời bạn gái cũ tham dự.

Cuối tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng khi cùng thông báo đã ly hôn trên trang cá nhân. Từ đây, rất nhiều tin đồn về hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng được lan truyền trên mạng. Dù đã đăng ký kết hôn và sinh cho Phùng Thiệu Phong một cậu con trai nhưng đám cưới mà Triệu Lệ Dĩnh mong chờ sẽ chẳng thể diễn ra được nữa.

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 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn mà chưa thể tổ chức hôn lễ

Về lý do cặp đôi ly hôn, nhiều người cho rằng do mẹ Phùng Thiệu Phong có thành kiến với Triệu Lệ Dĩnh, bà mong muốn con dâu chăm lo cho gia đình và sinh con thứ hai nhưng nữ diễn viên họ Triệu lại chỉ chú tâm vào công việc. Sau khi cặp đôi ly hôn 2 tuần, có thông tin cho rằng bố mẹ Phùng Thiệu Phong đã sắp xếp cho con trai đi xem mắt. Người được lựa chọn sẽ không được hoạt động trong giới giải trí. Sự việc này khiến Phùng Thiệu Phong hứng nhiều gạch đá từ dư luận.

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 Có tin đồn cho biết, sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã mở một bữa tiệc ăn mừng

Không chỉ vậy, ngày 15/5 lại có nguồn tin cho biết, sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã tổ chức bữa tiệc độc thân để ăn mừng. Nguồn tin này cũng cho hay, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh còn mời cả bạn gái cũ tham gia bữa tiệc này. Nhiều người nghĩ đến Nghê Ni vì trước đây, Nghê Ni và Phùng Thiệu Phong từng có 3 năm hẹn hò.

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 Một người bạn gái cũ cũng được Phùng Thiệu Phong mời tham gia bữa tiệc ăn mừng này
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 Nhiều người đoán rằng rất có thể người bạn gái cũ đó là Nghê Ni

Không biết tính chính xác của thông tin này đến đâu nhưng có vẻ như Phùng Thiệu Phong không bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ ly hôn ồn ào với Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây tại phim trường một dự án, Phùng Thiệu Phong cười rất tươi với bạn diễn và đã bị các tay săn ảnh chụp được. Trước những tin đồn được đăng tải, phía Phùng Thiệu Phong cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Nghê Ni triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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