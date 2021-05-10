Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, cặp đôi vướng phải không ít tin đồn ác ý. Ban đầu mọi chỉ trích của dư luận đều hướng về Phùng Thiệu Phong khi có thông tin cho rằng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình và bạo hành nữ diễn viên họ Triệu. Ngay sau đó lại có rất nhiều thông tin liên quan đến nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn là do mẹ của Phùng Thiệu Phong. Dù cặp đôi mới chỉ tuyên bố ly hôn được 2 tuần nhưng lại có tin đồn cho rằng Phùng Thiệu Phong đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình để đi xem mắt.

Dường như những ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa dừng lại

Không chỉ một mình Phùng Thiệu Phong, mới đây nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng vướng phải tin đồn ngoại tình với nam đạo diễn 67 tuổi. Phùng Thiệu Phong còn có được clip ngoại tình của người đẹp họ Triệu. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn.