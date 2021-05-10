Sự thật phía sau tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi khiến Phùng Thiệu Phong nhất quyết ly hôn

Sao quốc tế 10/05/2021 18:46

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại chấn động với thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi khi khiến Phùng Thiệu Phong nhất quyết đòi ly hôn.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, cặp đôi vướng phải không ít tin đồn ác ý. Ban đầu mọi chỉ trích của dư luận đều hướng về Phùng Thiệu Phong khi có thông tin cho rằng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình và bạo hành nữ diễn viên họ Triệu. Ngay sau đó lại có rất nhiều thông tin liên quan đến nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn là do mẹ của Phùng Thiệu Phong. Dù cặp đôi mới chỉ tuyên bố ly hôn được 2 tuần nhưng lại có tin đồn cho rằng Phùng Thiệu Phong đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình để đi xem mắt.

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 Dường như những ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa dừng lại

Không chỉ một mình Phùng Thiệu Phong, mới đây nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng vướng phải tin đồn ngoại tình với nam đạo diễn 67 tuổi. Phùng Thiệu Phong còn có được clip ngoại tình của người đẹp họ Triệu. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn.

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 Có tin đồn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi, người đẹp họ Triệu khóc lóc nhận sai với Phùng Thiệu Phong

Theo 163, đây đều là những tin đồn bịa đặt, những hình ảnh đăng tải và được cho bằng chứng ngoại tình của Triệu Lệ Dĩnh đều không có căn cứ. Trong một tấm hình là hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh con chụp chung với đạo diễn Trịnh Hiểu Long, đây là một vị đạo diễn có tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Còn một tấm hình khác là Triệu Lệ Dĩnh và Trần Học Đông cùng một vài người bạn tụ tập. Đây hoàn toàn không phải bằng chứng ngoại tình của Triệu Lệ Dĩnh như những gì được đăng tải trên mạng xã hội gần đây.

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 Vậy nhưng theo 163, đây đều là những tin đồn không chính xác

Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, rất nhiều cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ đều bị lôi vào cuộc. Nam diễn viên Trần Hiểu chính là một trong những nhân vật bị ảnh hưởng nhất sau cuộc ly hôn ồn ào của Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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