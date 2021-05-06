Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Ngay sau khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, rất nhiều netizen đã tràn vào trang cá nhân của Trần Hiểu ‘ép’ nam diễn viên nổi tiếng ly hôn với vợ để quay về bên tình cũ Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến không ít người lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp đôi Thần Điêu Đại Hiệp.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã có một cuộc hôn nhân viên mãn sau khi cùng hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp

Theo Sohu, mới đây Trần Nghiên Hy tham gia trả lời phỏng vấn và đã có câu trả lời đầy thâm thúy cho sự việc vừa qua. Khi bị phóng viên hỏi trong cuộc sống vợ chồng có nên tùy tiện nói hai từ “ly hôn” hay không? Trần Nghiên Hy cho biết: “Cần xem là thái độ thế nào, nếu như là nói đùa thì không sao, nhưng nếu như nghiêm túc thì không được nói ra”.