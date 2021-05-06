Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn, nhiều fan hâm mộ đã tấn công trang cá nhân của Trần Hiểu, họ mong muốn Trần Hiểu ly hôn với Trần Nghiên Hy để quay về bên tình cũ.
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Ngay sau khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, rất nhiều netizen đã tràn vào trang cá nhân của Trần Hiểu ‘ép’ nam diễn viên nổi tiếng ly hôn với vợ để quay về bên tình cũ Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến không ít người lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp đôi Thần Điêu Đại Hiệp.
Theo Sohu, mới đây Trần Nghiên Hy tham gia trả lời phỏng vấn và đã có câu trả lời đầy thâm thúy cho sự việc vừa qua. Khi bị phóng viên hỏi trong cuộc sống vợ chồng có nên tùy tiện nói hai từ “ly hôn” hay không? Trần Nghiên Hy cho biết: “Cần xem là thái độ thế nào, nếu như là nói đùa thì không sao, nhưng nếu như nghiêm túc thì không được nói ra”.
Khi hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều điều tuyệt vời, vậy nhưng trong cuộc sống sẽ phát sinh những mâu thuẫn và tranh cãi. Chúng ta nên nhớ tới những điều tốt đẹp của đối phương, bất kể là bạn bè, đồng nghiệp hay bạn đời, mối quan hệ nào cũng cần có thời gian để vun đắp và duy trì, hai người bên nhau đều mong muốn đối phương vui vẻ.
Về vấn đề Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới ly hôn gần đây, có nhiều fan hâm mộ muốn Trần Hiểu ly hôn với Trần Nghiên Hy để quay về bên Triệu Lệ Dĩnh. Khi được hỏi có tức giận vì điều này không, “nàng Tiểu Long Nữ” trả lời rằng: “Hôn nhân là chuyện của hai chúng tôi, chỉ cần chúng tôi sống tốt, không cần quan tâm đến những chuyện khác”.
Câu trả lời này của Trần Nghiên Hy nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Qua đây cũng thấy được rằng hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn đang rất hạnh phúc, không giống như những tin đồn ác ý xuất hiện trên mạng xã hội gần đây.