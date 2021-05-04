Những ngày qua xuất hiện tin đồn mẹ Phùng Thiệu Phong ghét bỏ Triệu Lệ Dĩnh vì cô không chịu sinh con thứ hai khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.
- Hết chồng ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh còn bị mẹ chồng ghét bỏ vì không chịu sinh thêm con?
- Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp mặt sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, lạnh lùng như chưa từng quen
Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền rất nhiều nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng ly hôn. Nhiều ý kiến cho rằng Phùng Thiệu Phong ngoại tình với bạn diễn và đã bị Triệu Lệ Dĩnh bắt tại trận nên người đẹp họ Triệu nhất quyết đòi ly hôn. Vậy nhưng ngay sau đó phía Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận tin đồn.
Gần đây lại xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn là vì mẹ của nam tài tử họ Phùng. Một tài khoản mạng cho biết, Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ vì không chăm lo cho gia đình và cũng không chịu sinh con thứ hai. Vì vậy, bà đã ủng hộ con trai ly hôn để lấy người khác. Đứng trước những tin đồn này, phía Phùng Thiệu Phong chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào nhưng fan hâm mộ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại sớm lên tiếng phủ nhận.
Fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cho biết, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, cả hai chưa từng nhận lời phỏng vấn bất kỳ tờ báo nào, mẹ của Phùng Thiệu Phong cũng vậy. Hình ảnh được lấy trong bài đăng Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ được cắt từ một chương trình mà Phùng Thiệu Phong tham gia sau đó cố tình ghép ảnh của Triệu Lệ Dĩnh vào trong bài.
Cuối cùng, nhiều năm trước Phùng Thiệu Phong và mẹ tham gia một buổi phỏng vấn, hai mẹ con chia sẻ về vấn đề chăm sóc con cái nhưng khi đó Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa quen biết. Về việc sinh con thứ hai, trong một lần phỏng vấn nữ diễn viên họ Triệu từng trả lời rằng: “Mọi chuyện đều nghe anh ấy”. Điều này cho thấy, việc sinh con thứ hai không phải là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn.
Những chia sẻ này từ phía fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là lời đáp trả khá chi tiết cho những tin đồn tràn lan trên mạng xã hội gần đây về mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và mẹ của Phùng Thiệu Phong.