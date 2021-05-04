Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền rất nhiều nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng ly hôn. Nhiều ý kiến cho rằng Phùng Thiệu Phong ngoại tình với bạn diễn và đã bị Triệu Lệ Dĩnh bắt tại trận nên người đẹp họ Triệu nhất quyết đòi ly hôn. Vậy nhưng ngay sau đó phía Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Những tin đồn Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ vì không chịu sinh con thứ hai tràn ngập mạng xã hội

Gần đây lại xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn là vì mẹ của nam tài tử họ Phùng. Một tài khoản mạng cho biết, Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ vì không chăm lo cho gia đình và cũng không chịu sinh con thứ hai. Vì vậy, bà đã ủng hộ con trai ly hôn để lấy người khác. Đứng trước những tin đồn này, phía Phùng Thiệu Phong chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào nhưng fan hâm mộ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại sớm lên tiếng phủ nhận.



Phía fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này

Fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cho biết, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, cả hai chưa từng nhận lời phỏng vấn bất kỳ tờ báo nào, mẹ của Phùng Thiệu Phong cũng vậy. Hình ảnh được lấy trong bài đăng Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ được cắt từ một chương trình mà Phùng Thiệu Phong tham gia sau đó cố tình ghép ảnh của Triệu Lệ Dĩnh vào trong bài.