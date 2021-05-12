Nhẫn nhịn suốt 3 năm cuối cùng mẹ Phùng Thiệu Phong cũng ‘vạch trần’ vấn đề lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh

Những chia sẻ được cho là của mẹ Phùng Thiệu Phong về nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn, cặp đôi nổi tiếng vướng phải rất nhiều tin đồn ác ý. Những thông tin ngoại tình, bạo hành được cho là nguyên nhân chính kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó cũng có nguồn tin cho hay mẹ Phùng Thiệu Phong mới là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn.

Nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn khiến cộng đồng mạng xứ Trung tò mò

Mới đây, một bài viết trên trang 163 nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo đó, sau 3 năm con trai kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, mẹ Phùng Thiệu Phong đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của nữ diễn viên họ Triệu.

Theo bài viết này, mẹ Phùng Thiệu Phong nói rằng: “Ly hôn, không phải vấn đề của con trai tôi mà chủ yếu là do Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi kết hôn cô ấy suốt ngày chạy bên ngoài, không chăm sóc cho gia đình và cũng không sinh con thứ 2. Chúng tôi chỉ cần một cô con dâu ở nhà chăm lo cho chồng con thôi”. Có lẽ chính vì điều này nên sau khi ly hôn 2 tuần, Phùng Thiệu Phong đã nghe theo sự sắp xếp của người nhà đi xem mắt. Tiêu chuẩn của lần chọn dâu này mà bố mẹ Phùng Thiệu Phong đưa ra là không được hoạt động trong giới giải trí.

Nguồn tin này cho hay, mẹ Phùng Thiệu Phong cho biết nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn là do Triệu Lệ Dĩnh

Không biết thực hư câu chuyện này thế nào nhưng một lần nữa có thể thấy được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh khá phức tạp. Rất có thể giống như lời đồn, đây chính là nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-nhin-suot-3-nam-cuoi-cung-me-phung-thieu-phong-cung-vach-tran-van-de-lon-nhat-cua-trieu-le-dinh-404938.html