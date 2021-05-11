Khi tham gia một buổi livestream cho nhãn hàng mình làm đại diện thương hiệu tối ngày 10/5, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ đầu tiên về những thay đổi trong cuộc sống của mình. Khi được người dẫn chương trình hỏi sẽ đối mặt thế nào với những thay đổi trong cuộc sống? Người đẹp họ Triệu đã nghiêm túc trả lời rằng, cô muốn làm “nữ chính” của cuộc đời mình. Mặc dù hôn nhân thay đổi nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình với công việc, Triệu Lệ Dĩnh vẫn sẽ yêu cuộc sống và sẽ làm cho bản thân ngày một tốt hơn.

Triệu Lệ Dĩnh tích cực hoạt động nghệ thuật sau khi chính thức ly hôn

Nhiều fan hâm mộ cũng nhắn gửi Triệu Lệ Dĩnh nên ăn nhiều vì gần đây cô quá gầy. Khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đây khá hốc hác. Mấy ngày trước đây, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc quần nhưng phải đính lại phần eo vì quá gầy cũng khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuống cân khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa

Theo Sohu, một tài khoản mạng xã hội cho biết, việc Triệu Lệ Dĩnh bị xuống cân không phải vì cô bị suy sụp sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Nguồn tin này cho hay, thực ra khi chưa nổi tiếng vì muốn có một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã cố gắng quay phim nên đã để lại một vài di chứng cho cơ thể.