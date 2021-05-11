Tình hình bệnh tình của Triệu Lệ Dĩnh khá nghiêm trọng, nguyên nhân ly hôn với chồng cũ được cho là có liên quan đến bệnh cũ của nữ diễn viên họ Triệu?

Sao quốc tế 11/05/2021 10:40

Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh quay cuồng với công việc trong khi chồng cũ lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Khi tham gia một buổi livestream cho nhãn hàng mình làm đại diện thương hiệu tối ngày 10/5, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ đầu tiên về những thay đổi trong cuộc sống của mình. Khi được người dẫn chương trình hỏi sẽ đối mặt thế nào với những thay đổi trong cuộc sống? Người đẹp họ Triệu đã nghiêm túc trả lời rằng, cô muốn làm “nữ chính” của cuộc đời mình. Mặc dù hôn nhân thay đổi nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình với công việc, Triệu Lệ Dĩnh vẫn sẽ yêu cuộc sống và sẽ làm cho bản thân ngày một tốt hơn.

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 Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống

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 Triệu Lệ Dĩnh tích cực hoạt động nghệ thuật sau khi chính thức ly hôn

Nhiều fan hâm mộ cũng nhắn gửi Triệu Lệ Dĩnh nên ăn nhiều vì gần đây cô quá gầy. Khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đây khá hốc hác. Mấy ngày trước đây, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc quần nhưng phải đính lại phần eo vì quá gầy cũng khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa.

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 Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuống cân khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa

Theo Sohu, một tài khoản mạng xã hội cho biết, việc Triệu Lệ Dĩnh bị xuống cân không phải vì cô bị suy sụp sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Nguồn tin này cho hay, thực ra khi chưa nổi tiếng vì muốn có một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã cố gắng quay phim nên đã để lại một vài di chứng cho cơ thể.

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 Trong thời gian mang thai, sức khỏe Triệu Lệ Dĩnh cũng bị ảnh hưởng vì bệnh cũ

Thời gian gần đây do bận rộn với công việc, bệnh cũ của Triệu Lệ Dĩnh lại tái phát khiến cô gầy đi nhanh chóng. Vì tình hình sức khỏe, Triệu Lệ Dĩnh đã phải hủy một vài dự án phim ảnh, cô chỉ quay gameshow và quảng cáo. Người đăng thông tin này cho hay, khi mang thai, sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, việc ly hôn với Phùng Thiệu Phong cũng có liên quan đến tình hình bệnh cũ của Triệu Lệ Dĩnh.

Sự thật phía sau tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi khiến Phùng Thiệu Phong nhất quyết ly hôn

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Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại chấn động với thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình với đạo diễn 67 tuổi khi khiến Phùng Thiệu Phong nhất quyết đòi ly hôn.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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