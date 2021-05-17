Vừa dọn khỏi ‘tổ ấm’ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu ngay biệt thự trị giá gần 300 tỷ

Sao quốc tế 17/05/2021 15:48

Căn biệt thự của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh được biết có giá vào khoảng 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 288 tỷ đồng).

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn, nhất cử nhất động của cặp đôi này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Triệu Lệ Dĩnh liên tục xuất hiện trên truyền thông sau khi chính thức ly hôn với Phùng Thiệu Phong

Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và các tạp chí sau khi ly hôn thì Phùng Thiệu Phong lại phải đối mặt với hàng loạt tin đồn. Ngoài tin đồn nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn có liên quan đến mẹ Phùng Thiệu Phong, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh còn hứng chịu nhiều chỉ trích khác.

Có thông tin cho rằng, sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh 2 tuần, Phùng Thiệu Phong đã sắp xếp đi xem mắt. Không chỉ vậy, nam tài tử họ Phùng còn mở tiệc độc thân sau khi chia tay vợ cũ, anh còn mời bạn gái cũ của mình tham gia. Đứng trước những thông tin này, phía Phùng Thiệu Phong chưa một lần lên tiếng giải thích.

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 Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn tổ chức tiệc độc thân sau khi ly hôn
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 Có vẻ như bạn gái cũ Nghê Ni cũng được mời tham gia bữa tiệc này

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh không mấy để tâm đến những ồn ào của chồng cũ, cô tập trung tối đa cho công việc. Theo Sohu, sau khi dọn khỏi “tổ ấm” của Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải, nữ diễn viên họ Triệu đã về lại Bắc Kinh sinh sống.  Căn biệt thự của Triệu Lệ Dĩnh tại Bắc Kinh nằm ở gần công viên Triều Dương. Ước tính căn biệt thự này có giá trị vào khoảng 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 288 tỷ đồng).

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 Sau khi dọn khỏi 'tổ ấm' của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển về sống tại căn biệt thự trị giá gần 300 tỷ ở Bắc Kinh
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 Hiện tại, người đẹp họ Triệu tập trung toàn lực cho công việc 

Dường như sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tự tin, phá cách và xinh đẹp hơn. Cô liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí có tiếng. Tên tuổi của nữ diễn viên họ Triệu xuất hiện thường xuyên trên các trang truyền thông. Có vẻ như sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thực sự bước sang một trang mới sau khi ly hôn.

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từ chối xem mắt, ngày càng xinh đẹp và phá cách

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từ chối xem mắt, ngày càng xinh đẹp và phá cách

Sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh như thay đổi hoàn toàn, cô càng ngày càng xinh đẹp và phá cách hơn.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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