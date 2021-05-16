Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từ chối xem mắt, ngày càng xinh đẹp và phá cách

Sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh như thay đổi hoàn toàn, cô càng ngày càng xinh đẹp và phá cách hơn.
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Những thay đổi dường như trái ngược giữa cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn đang diễn ra. Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, tần suất xuất hiện trên truyền thông dày đặc thì Phùng Thiệu Phong lại có phần im hơi lặng tiếng.
Về chuyện tình cảm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong được gia đình sắp xếp đi xem mắt sau hai tuần tuyên bố chia tay với Triệu Lệ Dĩnh. Người nhà Phùng Thiệu Phong có một yêu cầu tiên quyết cho cô con dâu sắp tới của mình là không được hoạt động trong giới giải trí. Không chỉ vậy, có tin đồn cho hay, sau khi ly hôn với vợ cũ, nam tài tử họ Phùng đã tổ chức tiệc độc thân để ăn mừng.
Theo Sohu, sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, một chương trình hẹn hò đã gửi lời mời nữ diễn viên họ Triệu tham gia nhưng cô đã nhất quyết từ chối. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể vượt qua những ảnh hưởng đến từ cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong. Hiện tại người đẹp họ Triệu tập trung tối đa cho công việc. Phong cách của mỹ nhân họ Triệu ngày một thay đổi, cô xinh đẹp và ngày càng mặn mà hơn.