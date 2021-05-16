Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từ chối xem mắt, ngày càng xinh đẹp và phá cách

Sao quốc tế 16/05/2021 17:12

Sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh như thay đổi hoàn toàn, cô càng ngày càng xinh đẹp và phá cách hơn.

Những thay đổi dường như trái ngược giữa cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn đang diễn ra. Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, tần suất xuất hiện trên truyền thông dày đặc thì Phùng Thiệu Phong lại có phần im hơi lặng tiếng.

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 Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục xuất hiện trên những tạp chí lớn
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 Cô tập trung tối đa cho công việc và không quan tâm đến những ồn ào xung quanh 

Về chuyện tình cảm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong được gia đình sắp xếp đi xem mắt sau hai tuần tuyên bố chia tay với Triệu Lệ Dĩnh. Người nhà Phùng Thiệu Phong có một yêu cầu tiên quyết cho cô con dâu sắp tới của mình là không được hoạt động trong giới giải trí. Không chỉ vậy, có tin đồn cho hay, sau khi ly hôn với vợ cũ, nam tài tử họ Phùng đã tổ chức tiệc độc thân để ăn mừng.

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 Trong khi Phùng Thiệu Phong vội vàng đi xem mắt thì Triệu Lệ Dĩnh lại từ chối tham gia một chương trình hẹn hò
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 Có vẻ như người đẹp họ Triệu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc hôn nhân
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 Triệu Lệ Dĩnh ngày một phá cách và xinh đẹp hơn sau khi ly hôn
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 Có thông tin cho rằng sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã tổ chức tiệc độc thân ăn mừng
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 Triệu Lệ Dĩnh vẫn không quan tâm đến những tin đồn này, cô vẫn tập trung toàn lực cho công việc

Theo Sohu, sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, một chương trình hẹn hò đã gửi lời mời nữ diễn viên họ Triệu tham gia nhưng cô đã nhất quyết từ chối. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể vượt qua những ảnh hưởng đến từ cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong. Hiện tại người đẹp họ Triệu tập trung tối đa cho công việc. Phong cách của mỹ nhân họ Triệu ngày một thay đổi, cô xinh đẹp và ngày càng mặn mà hơn.

Không chỉ đi xem mắt, Phùng Thiệu Phong còn tổ chức tiệc độc thân ăn mừng sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh?

Không chỉ đi xem mắt, Phùng Thiệu Phong còn tổ chức tiệc độc thân ăn mừng sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây có thông tin cho rằng, sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã tổ chức một bữa tiệc độc thân để ăn mừng, anh còn mời bạn gái cũ tham dự.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ ly hôn

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