Từng được xem là một trong những cặp vợ chồng lý tưởng nhất làng giải trí Hoa Ngữ, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bỗng nhiên thông báo ly hôn vào năm 2018. Cuộc hôn nhân của cặp đôi đã có nhiều dấu hiệu rạn nứt chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn vì cả 2 đều là mẫu người cuồng công việc và tham vọng phát triển sự nghiệp riêng.

Song, mới đây, truyền thông Trung Quốc “bóc mẽ” việc Dương Mịch đã không về Hồng Kông (Trung Quốc) thăm con gái gần 1 năm vì công việc. Cô không ít lần bị nhận xét, chê trách là bà mẹ vô tâm, vô trách nhiệm.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch “như con thiêu thân” lao đầu vào công việc, trong khi Lưu Khải Uy hủy bỏ nhiều lịch trình để có thể dành nhiều thời gian hơn cho con gái nhỏ ở Hồng Kông.

Với tổng tài sản 4,5 tỷ NDT (gần 15,1 nghìn tỷ VNĐ), hậu ly hôn cô chỉ chia cho chồng cũ 100 triệu NDT để chăm sóc con gái trong khi gia tài của Lưu Khải Uy chỉ có vỏn vẹn 500 triệu NDT tức bằng 1 phần 10 vợ cũ. Với tin tức này, Dương Mịch bị chê là keo kiệt, nhiều ý kiến cho rằng Lưu Khải Uy không hề tham lam như vợ cũ.

Đổng Khiết – Phan Việt Minh

Chính thức yêu nhau từ năm 2005, sau 3 năm, Đổng Khiết thông báo đã đăng ký kết hôn cùng Phan Việt Minh vào tháng 9 năm 2008. Cặp đôi chung sống với nhau 4 năm rồi chia tay trong ồn ào vào năm 2012.

Cuộc hôn nhân của Đổng Khiết và Phan Việt Minh kéo dài 4 năm - Ảnh: Internet

Từ khi bắt đầu qua lại, Đổng Khiết và Trương Việt Minh đã bị “nói ra nói vào” rất nhiều mà lý do chính là vì độ nổi tiếng của “nàng Chúc Anh Đài” vượt xa nam tài tử họ Phan. Bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha, cuộc hôn nhân của họ kéo dài 4 năm, có chung 1 cậu con trai rồi ly hôn trong những tố cáo lẫn nhau. Đổng Khiết bị chỉ trích là ngoại tình trong khi Trương Việt Minh chịu hàm oan là người chồng cờ bạc, rượu chè.

Hậu ly hôn, Trương Việt Minh chưa từng được gặp con trai trong suốt 9 năm qua. Quản lý của nam diễn viên còn lên tiếng, cho rằng Đổng Khiết là người đàn bà nhẫn tâm khi không cho con trai hai người về nhìn mặt ông nội lần cuối trước lúc ông nhắm mắt xuôi tay.

Đối với những thông tin trên, Đổng Khiết chia sẻ: “Nếu phải chịu khổ đau để con có cuộc sống hạnh phúc thì tôi nguyện chịu khổ đau cả đời.” Cuộc ly hôn đã trở thành vết trượt dài trong sự nghiệp của nữ diễn viên họ Đổng. Mãi đến năm 2018, khi vào Phú Sát Hoàng Hậu trong Như Ý Truyện, danh tiếng của cô mới được cứu vớt phần nào.

Đồng Lệ Á – Trần Tư Thành

Khác với 2 trường hợp trên, việc ly hôn của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành điều có thể đoán trước được khi suốt 6 năm “mỹ nữ Tân Cương” bị chồng cũ phản bội nhiều lần.

Đồng Lệ Á nhiều lần tha thứ cho sự phản bội của chồng - Ảnh: Internet

Sáng sớm hôm nay, ngày 20/5 – lễ tình nhân của Trung Quốc, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành chọn cách công bố thông tin ly hôn trên Weibo của mình. Cả hai dù đã đi đến điểm cuối cùng của hôn nhân nhưng vẫn dành nhiều lời tốt đẹp để nói về nhau.

Trần Tư Thành từng bị bắt gặp vào khách sạn cùng 2 cô gái trẻ vào năm 2017, thậm chí sau đó anh bị truyền thông phanh phui đã ngoại tình tổng cộng 10 lần, ngay cả khi vợ đang mang thai con trai của anh. Ngoài mong đợi, Đồng Lệ Á liên tục tha thứ cho chồng từ lần này đến lần khác. Cũng vì việc này cô bị người hâm mộ quay lưng, sự nghiệp cũng không còn như trước.

Bởi vì những khổ đau mà cuộc hôn nhân này mang lại, Đồng Lệ Á nhạn được vô số lời chúc mừng, ủng hộ cô đã mạnh mẽ ly hôn cùng người đã bên cạnh mình gần 1 thập kỷ.