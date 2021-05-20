Một đêm trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương bị phát hiện đi chơi cùng 3 soái ca giữa lúc đêm khuya

Bên cạnh thông tin Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành tuyên bố ly hôn, đời tư của cặp đôi này cũng là chủ đề để truyền thông Hoa ngữ đặc biệt khai thác.
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Sáng sớm ngày 20/5, Đồng Lệ Á – Trần Tư Thành bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Trải qua biết bao ồn ào đời tư, bê bối ngoại tình, cuối cùng cặp đôi đã lựa chọn ly hôn.
Bên cạnh những thông tin về cuộc hôn nhân của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành, trước khi tuyên bố ly hôn, mỹ nhân Tân Cương đã đi dạo đêm với 3 chàng soái ca. Theo 163, tối ngày 19 truyền thông đã bắt gặp Đồng Lệ Á xuất hiện tại một khách sạn. Vào lúc đêm khuya, mỹ nhân Tân Cương đã ra ngoài đi dạo cùng ba chàng soái ca.
Dù rằng những tấm hình được đăng tải khá mờ nhưng có thể thấy được rằng tâm trạng của Đồng Lệ Á khá tốt. Mỹ nhân Tân Cương liên tục cười nói và đứng tạo hình chụp ảnh. Hiện tại, thân thế của 3 chàng trai đi dạo cùng Đồng Lệ Á vẫn là điều bí mật với truyền thông Hoa ngữ.
Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành vốn là một cặp đôi rất đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Đồng Lệ Á là một diễn viên xinh đẹp, sở hữu tài năng diễn xuất trong khi Trần Tư Thành là một diễn viên, đạo diễn có tiếng. Vậy nhưng sau khi kết hôn không lâu, nhiều lần Trần Tư Thành bị bóc mẽ ngoại tình. Hết lần này đến lần khác Đồng Lệ Á đều tha thứ cho người chồng trăng hoa khiến fan hâm mộ quay lưng với cô. Thời gian trước đây đã có tin đồn cặp đôi ly hôn, vậy nhưng đợi đến ngày 20/5/2021 Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành mới lên tiếng xác nhận thông tin này.