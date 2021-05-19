Cao tay như Angela Baby, từng hào phóng chủ động đề nghị Huỳnh Hiểu Minh tái hợp tình cũ

Từng ồn ào là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi nhưng Angela Baby vẫn hào phóng cho chồng tái hợp tình cũ.
- Lại một lần nữa đánh mất hình tượng, Angela Baby tay không rời điếu thuốc trong khi đi du lịch cùng con trai
- Từng chỉ trích Angela Baby là ‘tiểu tam’, người tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục có phát ngôn gây sốc
Mới đây trong một chia sẻ mới nhất của mình, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức phủ nhận tin đồn ly hôn. Nam tài tử họ Huỳnh khẳng định rằng, anh và Angela Baby không ly hôn. Không chỉ vậy Angela Baby luôn đồng hành và động viên Huỳnh Hiểu Minh.
Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ thêm, năm 2019 anh rơi xuống vực thẳm cuộc đời. Chính Angela Baby là người luôn bên cạnh cổ vũ và động viên nam tài tử họ Huỳnh. Theo Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby còn hào phóng đề nghị anh tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 nơi có tình cũ Lý Phi Nhi tham gia.
Vậy nhưng khi có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi trong chương trình này, rất nhiều lời đồn thổi lại được dựng lên. Angela Baby đã phải lên tiếng bằng một bài viết dài trên mạng xã hội. Ngay sau đó Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng bảo vệ vợ và khẳng định rằng Angela Baby không phải người thứ ba. Cuối cùng, nam tài tử họ Huỳnh đành tuyên bố rút khỏi chương trình vì không muốn làm tổn thương đến gia đình.
Mối quan hệ phức tạp giữa Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby – Lý Phi Nhi bắt nguồn từ hơn 10 năm trước. Khi đó Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi được cho là đang hẹn hò. Sau khi chia tay, Lý Phi Nhi trả lời phỏng vấn và cho biết rằng chính Angela Baby là người chen chân vào mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh. Từ đó, Angela Baby được gắn mác là kẻ thứ ba. Sau hơn 10 năm, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều lên tiếng phủ nhận những gì Lý Phi Nhi phát ngôn trước đó.