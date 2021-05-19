Cao tay như Angela Baby, từng hào phóng chủ động đề nghị Huỳnh Hiểu Minh tái hợp tình cũ

Sao quốc tế 19/05/2021 17:42

Từng ồn ào là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi nhưng Angela Baby vẫn hào phóng cho chồng tái hợp tình cũ.

Mới đây trong một chia sẻ mới nhất của mình, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức phủ nhận tin đồn ly hôn. Nam tài tử họ Huỳnh khẳng định rằng, anh và Angela Baby không ly hôn. Không chỉ vậy Angela Baby luôn đồng hành và động viên Huỳnh Hiểu Minh.

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 Nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh gửi lời cảm ơn đến Angela Baby và khẳng định rằng anh và vợ không ly hôn

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ thêm, năm 2019 anh rơi xuống vực thẳm cuộc đời. Chính Angela Baby là người luôn bên cạnh cổ vũ và động viên nam tài tử họ Huỳnh. Theo Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby còn hào phóng đề nghị anh tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 nơi có tình cũ Lý Phi Nhi tham gia.

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 Angela Baby luôn bên cạnh cổ vũ, động viên khi Huỳnh Hiểu Minh rơi xuống vực thẳm cuộc đời

Vậy nhưng khi có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi trong chương trình này, rất nhiều lời đồn thổi lại được dựng lên. Angela Baby đã phải lên tiếng bằng một bài viết dài trên mạng xã hội. Ngay sau đó Huỳnh Hiểu Minh đã lên tiếng bảo vệ vợ và khẳng định rằng Angela Baby không phải người thứ ba. Cuối cùng, nam tài tử họ Huỳnh đành tuyên bố rút khỏi chương trình vì không muốn làm tổn thương đến gia đình.

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 Nhiều năm qua, Lý Phi Nhi vẫn thường xuất hiện trong những thị phi mà vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh gặp phải

Mối quan hệ phức tạp giữa Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby – Lý Phi Nhi bắt nguồn từ hơn 10 năm trước. Khi đó Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi được cho là đang hẹn hò. Sau khi chia tay, Lý Phi Nhi trả lời phỏng vấn và cho biết rằng chính Angela Baby là người chen chân vào mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh. Từ đó, Angela Baby được gắn mác là kẻ thứ ba. Sau hơn 10 năm, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều lên tiếng phủ nhận những gì Lý Phi Nhi phát ngôn trước đó.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Angela Baby Lý Phi Nhi

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