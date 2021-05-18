Lần cuối cùng Trịnh Sảng và Trương Hằng chung khung hình, nhà gái liên tục hút thuốc và không ngừng ‘giáo huấn’ nhà trai

Sao quốc tế 18/05/2021 09:25

Những hình ảnh cuối cùng Trịnh Sảng và Trương Hằng chụp chung bất ngờ được đăng tải và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Ngày 17/5, một vài hình ảnh của Trịnh Sảng và Trương Hằng trước khi xảy ra bất hòa được truyền thông Hoa ngữ đăng tải. Và đây cũng được cho là lần cuối cùng cặp đôi xuất hiện cùng nhau.

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 Lần cuối cùng Trịnh Sảng và Trương Hằng xuất hiện cùng nhau đã bị truyền thông chụp lại
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 Khi đó nữ diễn viên họ Trịnh có vẻ như khá tức giận

Vậy nhưng có vẻ như cuộc gặp gỡ này không có gì vui vẻ, Trịnh Sảng và Trương Hằng liên tục cãi vã. Không chỉ vậy, nữ diễn viên Trịnh Sảng vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Dường như mỹ nhân họ Trịnh khá thành thục với việc hút thuốc, trước đây khá nhiều lần Trịnh Sảng bị truyền thông bắt gặp phì phèo thuốc lá.

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 Trịnh Sảng không ngừng hút thuốc và 'giáo huấn' bạn trai
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 Sau đó Trịnh Sảng một mình rời đi
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Đây được xem là lần cuối cùng cặp đôi xuất hiện cùng nhau 
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 Trịnh Sảng liên tục hút thuốc, hành động của cô khá thành thạo

Bên cạnh đó, theo Sohu, trong buổi gặp gỡ này, Trịnh Sảng không ngừng giáo huấn Trương Hằng, sau đó một mình rời đi. Đây được xem là lần cuối cùng Trịnh Sảng và Trương Hằng đứng chung một khung hình.

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 Trước đây, Trịnh Sảng và Trương Hằng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của Cbiz
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 Sau khi bị Trương Hằng tố cáo, Trịnh Sảng đánh mất hình tượng và sự nghiệp mà cô đã mất hơn 10 năm để xây dựng

Đầu năm 2021, làng giải trí Hoa ngữ chấn động bởi thông tin Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ nhưng không muốn nhận nuôi con. Sau sự việc này, nữ diễn viên họ Trịnh bị dư luận tẩy chay. Trong khi đang ở Mỹ tham gia phiên tòa giành quyền nuôi con với Trương Hằng, Trịnh Sảng tiếp tục bị người yêu cũ tố cáo trốn thuế. Sự nghiệp và danh tiếng mà Trịnh Sảng xây dựng trong nhiều năm hoàn toàn tiêu tan bởi hàng loạt bê bối trong thời gian qua.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng

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