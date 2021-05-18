Lần cuối cùng Trịnh Sảng và Trương Hằng chung khung hình, nhà gái liên tục hút thuốc và không ngừng ‘giáo huấn’ nhà trai

Ngày 17/5, một vài hình ảnh của Trịnh Sảng và Trương Hằng trước khi xảy ra bất hòa được truyền thông Hoa ngữ đăng tải. Và đây cũng được cho là lần cuối cùng cặp đôi xuất hiện cùng nhau.

Lần cuối cùng Trịnh Sảng và Trương Hằng xuất hiện cùng nhau đã bị truyền thông chụp lại

Khi đó nữ diễn viên họ Trịnh có vẻ như khá tức giận

Vậy nhưng có vẻ như cuộc gặp gỡ này không có gì vui vẻ, Trịnh Sảng và Trương Hằng liên tục cãi vã. Không chỉ vậy, nữ diễn viên Trịnh Sảng vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Dường như mỹ nhân họ Trịnh khá thành thục với việc hút thuốc, trước đây khá nhiều lần Trịnh Sảng bị truyền thông bắt gặp phì phèo thuốc lá.