Dường như drama giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã đi đến hồi kết khi bạn trai cũ của nữ diễn viên họ Trịnh đăng tải phán quyết cuối cùng về quyền nuôi con.

Mới đây, bạn trai cũ của nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đăng tải trên trang cá nhân của mình thông báo về phán quyết cuối cùng của tòa án Mỹ về quyền nuôi con. Trương Hằng cho biết anh giành được quyền độc lập nuôi con, Trịnh Sảng cũng được phép nuôi dưỡng một thời gian ngắn. Anh cho biết hài lòng với kết quả này và tin tưởng Trịnh Sảng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ trong tương lai để đứa trẻ lớn lên không nuối tiếc.

Trương Hằng có bài đăng dài trên trang cá nhân thông báo về quyền nuôi con

Trương Hằng cho biết anh giành được quyền độc lập nuôi hai con, Trịnh Sảng cũng được nuôi dưỡng một thời gian ngắn

Ngoài ra Trương Hằng cũng gửi lời xin lỗi đễn hai đứa con và bố mẹ mình, đồng thời cũng xin lỗi về việc mang thai hộ: “Tôi muốn nói với tổ quốc và mọi người rằng: “Tôi xin lỗi!!!” Tôi đã không trở thành một công dân tuân thủ pháp luật. Tôi dốt nát đến Hoa Kỳ để hợp tác mang thai hộ”. Trương Hằng cho biết sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt của đất nước và pháp luật và chấp nhận mọi chỉ trích từ mọi người.

Hiện tại phía phía Trịnh Sảng chưa có bất kỳ phản hồi nào

Như vậy sau hai phiên xét xử tại Mỹ, cuối cùng vụ án tranh chấp quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã đi đến hồi kết. Hiện tại chỉ phía Trương Hằng đưa ra thông báo này, phía Trịnh Sảng chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Biết trước kế hoạch thâm độc của Trương Hằng, bố mẹ Trịnh Sảng đã sớm ly hôn để tẩu tán khối tài sản khổng lồ? Mới đây cộng đồng mạng xứ Trung truyền tai nhau thông tin bố mẹ Trịnh Sảng sớm đã ly hôn, mục đích đều là để đối phó với những chiêu trò của Trương Hằng.

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