Trương Hằng quá ngây thơ, không giành được quyền nuôi con mới là việc tốt đối với Trịnh Sảng?

Một nhà báo nổi tiếng khẳng định rằng, Trương Hằng quá ngây thơ khi khoe giành được quyền nuôi con, có thể điều này lại là chuyện tốt đối với Trịnh Sảng.

Ngày 13/5, Trương Hằng cập nhật trang cá nhân và đồng thời tiết lộ rằng anh là người giành được quyền nuôi con độc lập, Trịnh Sảng cũng nuôi con nhưng trong thời gian ngắn. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Trương Hằng vội vàng công khai 'chiến thắng' của mình với Trịnh Sảng trước công chúng

Như vậy sau nhiều tháng kiện tụng, phán quyết cuối cùng về quyền nuôi hai đứa trẻ cũng đã có. Nhiều fan hâm mộ thấy tiếc cho Trịnh Sảng, không những bị Trương Hằng hủy hoại sự nghiệp mà giờ đây đến quyền nuôi con cô cũng không giành được. Trong khi Trương Hằng chia sẻ “thắng lợi” của mình thì phía Trịnh Sảng lại im hơi lặng tiếng.

Vậy nhưng mới đây một nhà báo có tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ, Chu Bì cho biết rằng, Trương Hằng nói đã giành được quyền nuôi dưỡng các con là chuyện tốt đối với Trịnh Sảng. Bạn trai cũ đổ mọi lỗi lầm lên người Trịnh Sảng và cho rằng có thể mượn điều này để hủy hoại Trịnh Sảng, vậy nhưng trên thực tế Trương Hằng lại quá ngây thơ. Chu Bì tin rằng Trịnh Sảng sẽ sớm quay trở lại làng giải trí.

Vậy nhưng nhà báo Chu Bì cho biết, không giành được quyền nuôi con lại là chuyện tốt với Trịnh Sảng

Theo nhà báo nổi tiếng này, Trương Hằng từng tố cáo Trịnh Sảng thực hiện hợp đồng âm dương, vậy nhưng đã một thời dài như vậy qua đi, nếu như Trương Hằng tham gia toàn bộ quá trình này, vậy thì nhật ký trò chuyện mà anh đăng tải chính là bằng chứng xác thực nhất. Trương Hằng cũng không thể thoát được những tội danh liên quan.

Có thể nữ diễn viên họ Trịnh đã chuẩn bị kỹ càng trước những lời tố cáo của Trương Hằng

QQ cho biết, những nhận định của Chu Bì không phải không có lý, từ ngày 26/4 Trương Hằng đã tố cáo nữ diễn viên Trịnh Sảng thực hiện hợp đồng âm dương, trốn thuế. Vậy nhưng người đẹp họ Trịnh lại không hề căng thẳng, cô chấp nhận điều tra và cung cấp mọi hợp đồng cần thiết. Có vẻ như Trịnh Sảng đã có sự chuẩn bị trước nước cờ này của Trương Hằng.

Không chỉ đánh mất sự nghiệp, Trịnh Sảng mất luôn quyền nuôi 2 con về tay Trương Hằng Dường như drama giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã đi đến hồi kết khi bạn trai cũ của nữ diễn viên họ Trịnh đăng tải phán quyết cuối cùng về quyền nuôi con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-hang-qua-ngay-tho-khong-gianh-duoc-quyen-nuoi-con-moi-la-viec-tot-doi-voi-trinh-sang-405073.html