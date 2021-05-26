Từng hứa bên nhau mãi mãi, những cặp đôi 'phim giả tình thật' này sẽ cho bạn biết 'mãi mãi chỉ là vài năm'

Hôn nhân của người nổi tiếng luôn bị soi mói nhất cử nhất động từ khi bắt đầu đến khi cả hai tuyên bố ly hôn. Bởi vậy, sau khi mỗi cặp vợ chồng nổi tiếng tuyên bố “đường ai nấy đi”, nhiều người liên tục đặt ra các nghi vấn về những rạn nứt đằng sau cuộc hôn nhân này.

Vào năm 2017, sau gần 2 năm bí mật hẹn hò, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã chính thức làm đám cưới. Trong bữa tiệc cưới xa hoa bậc nhất xứ Hàn, Song Hye Kyo khoác lên mình chiếc váy cô dâu và nụ cười luôn nở trên môi. Bên cạnh là ông xã Song Joong Ki luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất khiến cho hàng triệu trái tim người theo dõi họ rung lên vì ngưỡng mộ.

Cuộc tình của cặp đôi “Hậu duệ mặt trời” từng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Bị bắt gặp đi hẹn hò nhiều lần, song cặp đôi vẫn một mực phủ nhận về mối quan hệ của cả 2, nói rằng cả 2 chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Vậy mà nụ cười cùng ánh mắt hôm đó của cặp đôi lại là thứ khiến người ta xót xa nhất khi nhìn lại. Hai năm sau đám cưới hoành tráng và diễm lệ, cặp đôi tuyên bố ly hôn với lý do không thể dung hòa những khác biệt.



Những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi thời còn bên nhau - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức về việc ly hôn được tung ra, cả làng giải trí châu Á gần như chấn động. Sự kết thúc của mối lương duyên cặp đôi “tiên đồng, ngọc nữ” ngập tràn các trang truyền thông. Bên cạnh đó, có không ít lời đồn đoán được đưa ra về lý do kết thúc thực sự của mối tình này. Nhưng Song Hye Kyo và Song Joong Ki lại lựa chọn im lặng trước những câu hỏi liên quan đến việc ly hôn của mình.

2. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong

Sau khi hợp tác trong “Tây du ký: Nữ nhi quốc 3” hồi năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong liên tục bị đặt nghi vấn yêu nhau. Song cả 2 đều giữ im lặng, không thừa nhận cũng không bác bỏ tin đồn trên một lần nào.



Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính trong phim truyền hình dài tập 'Minh Lan truyện' - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như cặp đôi thật sự không có gì với nhau thì vào tháng 10 năm 2018, 2 tháng trước khi “Minh Lan Truyện” – bộ phim tiếp theo mà cả 2 cùng đóng chính phát sóng, cặp đôi xác nhận đã đăng ký kết hôn trong sự bất ngờ của fan hâm mộ. Đến tháng 3 năm 2019, đôi trẻ chào đón quỷ tử đầu lòng.

Trong “Minh Lan Truyện”, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Minh Lan, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống lẫn tình duyên, cuối cùng cô cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Cứ ngỡ rằng Đình Diệp và Minh Lan sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn từ phim ra đời thực. Ấy thế mà tới tháng 4 năm 2021, cộng đồng mạng đã bị chấn động một phen khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều đồng loạt đăng thông báo đã ly hôn.

Ảnh đăng ký kết hôn được cặp đôi đăng tải lên trang cá nhân một cách bất ngờ - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, có tin đồn Phùng Thiệu Phong tổ chức “tiệc độc thân” mừng đã “thoát khỏi” Triệu Lệ Dĩnh, trong bữa tiệc còn mời nữ diễn viên Nghê Ni – người yêu cũ của nam diễn viên. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân dài hơn 2 năm, cô tậu ngay cho mình một biệt thự trị giá 12 triệu đô la và lao đầu vào vòng xoay công việc.

3. Angelina Jolie và Brad Pitt

Phải lòng nhau vào năm 2004 sau khi quay chung bộ phim Mr. & Mrs. Smith, Angelina Jolie và Brad Pitt bên nhau suốt một thập kỷ mới quyết định kết hôn nhưng lại ly dị chỉ sau 2 năm chính thức gọi nhau vợ chồng. Nguyên nhân ly dị được cho là sau khi đăng ký kết hôn, cả 2 gặp nhiều mâu thuẫn cộng thêm Angelina không thể chịu đựng nổi chứng nghiện rượu của Brad Pitt.



Angelina Jolie và Brad Pitt thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Suốt quãng thời gian bên nhau, Angelina Jolie và Brad Pitt đã có chung 6 người con, 3 con nuôi và 3 con ruột, trong đó Pax Thiên là cậu con trai mà đôi tài tử đã nhận nuôi tại Việt Nam. Cũng vì nghĩa cử nhận con nuôi ở những quốc gia đang phát triển, cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến trên toàn thế giới.



Cặp đôi 'tình bể tình' trong Mr. & Mrs. Smith - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Brad Pitt và Angelina Jolie cạch mặt nhau trên truyền thông cũng như ngoài đời thực. “Nữ trộm mộ” Angelina được toàn quyền nuôi con và cấm chồng cũ gặp con. Sau nhiều nỗ lực làm lành và hòa giải, cuối cùng mối quan hệ của cả 2 đã dịu đi nhiều, Brad Pitt thi thoảng được gặp và cải thiện mối quan hệ với các con.