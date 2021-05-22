34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô

Sao quốc tế 22/05/2021 18:29

Không theo đuổi con đường diễn xuất, "Hồng Hài Nhi" Triệu Hân Bồi nay đã ngoài 40 cùng diện mạo thay đổi đến bất ngờ và gia sản triệu đô.

Tuổi thơ của nhiều người chúng ta đều có sự xuất hiện hiện của Tây Du Ký – bộ phim mà mỗi dịp hè đều chiếu lại. Dù kỹ xảo phim so với thời điểm hiện tại không có gì đặc biệt nếu không nói là sơ sài nhưng với mỗi thế hệ từng xem, bộ phim chính là một kiệt tác với nội dung và diễn xuất rất thu hút.

Bộ phim kể về hành trình đi Tây Thiên lấy kinh của 5 thầy trò Đường Tăng. Trên đường đi gặp gỡ nhiều người bạn, chạm trán với nhiều yêu quái trong đó có Hồng Hài Nhi – con trai của Ngưu Ma Vương. Với ngoại hình tinh nghịch, tích cách năng động, Triệu Hân Bồi đã được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào vai diễn “để đời” này.

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô - Ảnh 1
Hồng Hài Nhi của ngày ấy tinh nghịch và đáng yêu - Ảnh: Internet

Sau hơn 30 năm, Triệu Hân Bồi dù không theo nghiệp diễn xuất nhưng lại có một sự nghiệp riêng khá thành công khi sở hữu trong tay 1 chuỗi tập đoàn công nghệ có giá trị lên đến hơn 15 triệu USD.

Nhân duyên với diễn xuất

Vì vẻ ngoài vô cùng phù hợp, Triệu Hân Bồi được đạo diễn chọn vào vai Hồng Hài Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt. Vẻ ngoài “có chút tinh anh” của anh đã làm cho nhiều người trong đoàn phim có ấn tượng mạnh.

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô - Ảnh 2
Vai diễn Hồng Hai Nhi như được 'đo ni đóng giày' cho Triệu Hân Bồi - Ảnh: Internet

Không những thế, “Hồng Hài Nhi” Triệu Hân Bồi được đánh giá là một đứa bé hiểu chuyện. Dù cho địa điểm quay phim tận sâu trong rừng, thường xuyên bị côn trùng đốt nhưng đứa bé này chưa từng kêu ca hay khóc mè nheo.

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô - Ảnh 3
Vai diễn Hồng Hài Nhi biến Triệu Hân Bồi 'một bước thành sao' - Ảnh: Internet

Sau vai diễn quá thành công này, Triệu Hân Bồi được bình chọn là sao nhí triển vọng nhất của SCTV năm 1987. Dù vậy, bố mẹ của cậu quyết bảo vệ tuổi thơ của con trai bằng cách từ chối tất cả các lời mời đóng phim, quay quảng cáo,… và để cậu chuyên tâm vào việc học.

Tiến sĩ trẻ ngành công nghệ tại Đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc

Hoàn thành xong chương trình cấp 3, Triệu Hân Bồi tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Bắc Kinh, sau đó lấy bằng Tiến sĩ ở Viện Khoa học Trung Quốc và mở công ty riêng của mình về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật.

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô - Ảnh 4
Hồng Hài Nhi là vai diễn khiến khán giả nhớ nhất của triệu phú Triệu Hân Bồi - Ảnh: Internet

Chia sẻ về quyết định rời xa showbiz, Hân Bồi từng tâm sự trên tờ China Daily: "Sau những vai diễn đầu đời, tôi tự thấy bản thân không phải người có thể thành công ở showbiz. Muốn nổi tiếng cần nhiều yếu tố, trong đó có cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, nghiên cứu công nghệ lại mang sự đảm bảo chắc chắn hơn".

Gia sản khổng lồ

Trả lời phỏng vấn, Triệu Hân Bồi khẳng định rất biết ơn vai diễn Hồng Hai Nhi năm đó nhưng hiện tại anh vẫn không có ý định trở lại con đường diễn xuất.

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô - Ảnh 5
Ở tuổi 43, Triệu Hân Bồi cùng với ngoại hình thay đổi đã trở thành CEO của chuỗi tập đoàn lớn tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Ở tuổi 43, ngoại hình đã ra dáng một CEO, Triệu Hân Bồi chứng minh được quyết định không theo đuổi con đường giải trí là đúng. Theo Sohu, khối tài sản của nam doanh nhân ước tính đã vượt qua vượt qua 100 triệu NDT (15,5 triệu USD).

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Từ khóa:   Tây Du Ký Triệu Hân Bồi doanh nhân Trung Quốc

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