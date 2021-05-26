'Con giun xéo lắm cũng quằn' - Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm dành lại quyền nuôi con từ Phùng Thiệu Phong vì mẹ chồng quá quắt

Sao quốc tế 26/05/2021 14:01

Sau ly hôn, con trai chung của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được cha nuôi dưỡng làm dấy lên nhiều tin đồn không hay về nữ diễn viên "Sam Sam". Giữa những lùm xùm chưa lên tiếng, nữ nhân họ Triệu bất ngờ trở về Thượng Hải làm rộ lên nghi vấn cô bay về để dành quyền nuôi con.

Sau hơn 1 tháng ly dị, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong đó, con trai chung của hai người là vấn đề cần giải quyết hàng đầu.

Ngày 25/5, trang QQ xuất hiện một bài viết của một blogger có tiếng với nội dung Triệu Lệ Dĩnh chính thức tham gia cuộc chiến dành quyền nuôi con. Tin tức nhanh chóng được đẩy lên hàng top và lan truyền rộng rãi.

Được biết, blogger trên từng đặt cho Triệu Lệ Dĩnh cái tên "sao nữ xoạc chân" vì tin đồn cô ham chơi muốn đẩy quyền nuôi con cho chồng cũ. Nhưng bây giờ, cũng chính blogger này tung tin cô quyết tâm dành lại quyền nuôi con vì không thể chịu đựng nổi sự xấu tính của mẹ chồng.

Blogger này tiết lộ, sau khi ly hôn, mẹ chồng liên tục bêu rếu, nói xấu con dâu cũ. Không những thế, mỗi lần Triệu Lệ Dĩnh đến thăm con trai, cô đều bị mẹ chồng khước từ bằng 1001 lý do.

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Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp bay về Thượng Hải - Ảnh: QQ

Cũng theo nội dung bài viết, Triệu Lệ Dĩnh đã phản ánh sự việc trên nhiều lần cho Phùng Thiệu Phong nhưng nam diễn viên trả lời vòng vo và tỏ thái độ không hợp tác. Chính vì điều này, nữ diễn viên họ Triệu quyết tâm dành lại quyền nuôi con từ gia đình nhà chồng. Sau khi biết quyết định của vợ cũ, Phùng Thiệu Phong bỏ tiền mua hàng loạt bài báo nhầm bôi nhọ danh dự của cô. Tuy nhiên, vì bản năng của một người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm tìm đến luật sư để giải quyết vụ việc.

Blogger này cho biết thêm, Triệu Lệ Dĩnh khi nhận phim đã có thêm yêu cầu mới. Cô muốn con trai và bảo mẫu của mình được phép tới phim trường. Đây được cho là động thái phủ nhận thông tin Phùng Thiệu Phong có trong tay quyền nuôi quý tử Tưởng Tưởng.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Thật ra, những tin đồn về mẹ chồng cũng như quyền nuôi con của Triệu Lệ Dĩnh không phải gần đây mới xuất hiện. Cách đây không lâu, Trang NetEase khẳng định chỉ khi Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận điều kiện không nuôi con, Phùng Thiệu Phong mới ký vào đơn ly hôn. Bởi vì xuất thân không vẻ vang như chồng cũ, nữ diễn viên đành ngậm ngùi xa con để thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Ngày 15/5 vừa rồi, Sohu cũng có một bài viết về cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng với dòng tít: "Hợp đồng trước hôn nhân bất ngờ bị lộ, người tồi tệ không phải là Phùng Thiệu Phong mà là người mẹ chồng gia đình giàu có".

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Tít báo gây sốc trên Sohu về 'hợp đồng hôn nhân' của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Nguồn tin cho hay, mẹ của Phùng Thiệu Phong luôn coi thường xuất thân nông thôn của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi biết tin nữ diễn viên mang bầu, bà muốn Triệu Lệ Dĩnh phải phá thai. Vậy nhưng khi biết nàng "Sam Sam" mang bầu con trai, bà mới đồng ý để cô bước chân vào cửa hào môn.

Hiện tại, đây vẫn chỉ là tin đồn được các trang báo xứ Trung chia sẻ trên MXH, hoàn toàn không có sự xác nhận của Triệu Lệ Dĩnh hay Phùng Thiệu Phong. Có thể thấy, chính vì cuộc hôn nhân diễn ra quá đỗi chóng vánh mà cặp đôi đối mặt với vô số lời đồn không thể phân định rõ đúng sai.

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