Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa vượt qua bóng đen của hôn nhân tan vỡ, phải có điều kiện đặc biệt này mới nhận đóng phim

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, dường như nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể vượt qua bóng đen của cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên họ Triệu liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn. Fan hâm mộ nhận thấy Triệu Lệ Dĩnh tự tin, rạng rỡ và ngày càng xinh đẹp hơn sau khi ly hôn. Nhiều người nhận xét, dường như sau khi chia tay Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn lấy lại thăng bằng.

Hậu ly hôn, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tự tin và xinh đẹp

Vậy nhưng theo Sohu, mới đây một nguồn tin thân cận tiết lộ, thời gian tiếp theo đây nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia bộ phim nào. Cô dành phần nhiều thời gian để điều chỉnh tâm lý. Hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh nhận đóng phim sẽ có thêm một yêu cầu mới, đó chính là muốn mang theo con trai. Trong xe chuyên dụng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ luôn sắp xếp bảo mẫu để chăm sóc cho bé Tưởng Tưởng. Xem ra sau khi ly hôn mỹ nhân họ Triệu đang nỗ lực để trở thành một người mẹ tốt.

Vậy nhưng một nguồn tin cho hay, thời gian sắp tới Triệu Lệ Dĩnh sẽ dành thời gian để điều chỉnh tâm lý

Nếu nhận đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn đưa con trai đi cùng

Không biết rằng tính chính xác của thông tin này đến đâu nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Trong khi Phùng Thiệu Phong liên tục hứng chịu nhiều tin đồn thì Triệu Lệ Dĩnh lại rất được lòng fan hâm mộ. Rất có thể trong thời gian tới, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Triệu sẽ ngày một thăng hoa.

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