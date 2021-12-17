Hé lộ một loạt ảnh khiến Chương Tử Di 'ngượng chín mặt' sau khi nhìn lại

Sao quốc tế 17/12/2021 16:11

Nữ minh tinh Chương Tử Di chắc hẳn muốn "chôn vùi" những khoảnh khắc xấu hổ này.

Chương Tử Di là một trong những người đẹp Hoa ngữ có tên tuổi vươn ra tầm cỡ Hollywood. Không chỉ tài năng, nữ diễn viên còn là một trong những ngôi sao sở hữu vẻ đẹp nổi bật và được xếp vào "Tứ đại Hoa Đán" cùng với Châu Tấn, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi. Dù đã "lui về hậu trường" đã lâu, nhưng mọi nhất cử nhất động của nữ minh tinh này luôn được quan tâm trên mạng xã hội.

Vài ngày trước, cư dân mạng đã khui lại những bức ảnh mà Chương Tử Di muốn xóa nhất. Một số người tự hỏi không biết chồng của cô Uông Phong sau khi nhìn thấy những bức ảnh này sẽ có những suy nghĩ gì.

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Chương Tử Di và Thành Long từng có bức ảnh vui đùa trong một bữa tiệc. Nhưng giờ nhìn lại, cô chỉ muốn 'đội quần' - Ảnh: Internet
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Trong một sự kiện ở nước ngoài, Chương Tử Di bất ngờ bị một 'bàn tay hư' chạm vào - Ảnh: Internet
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Phong cách cách ăn mặc của Chương Tử Di từng gây sốc với cư dân mạng. Bộ đồ này lại khiến nữ diễn viên béo trông thấy - Ảnh: Internet
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Chương Tử Di còn hẹn hò với một người bạn trai ngoại quốc giàu có. Cả 2 rất thích đi chơi biển và từng có những tư thế nhạy cảm ở nơi công cộng - Ảnh: Internet
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Có cảm tình từ 'Ngọa Hổ Tàng Long', chuyện tình của Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn bị phanh phui. Cả 2 đã hôn nhau trên phố nhưng cuối cùng lại không đi đến cái kết viên mãn - Ảnh: Internet
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Bức ảnh lộ hết khuyết điểm của nữ minh tinh như gương mặt cô có nhiều tàn nhan và trạng thái làn da không được tốt - Ảnh: Internet

Một minh tinh có máu nghệ thuật như Chương Tử Di thì càng khó tránh những giây phút "điên rồ" nhất thời. Vì vậy, nữ diễn viên chắc hẳn muốn "chôn vùi" những khoảnh khắc xấu hổ này trong quá khứ. 

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Từ khóa:   Chương Tử Di sao Hoa ngữ làng sao Châu Tấn Triệu Vy

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