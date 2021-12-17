Hé lộ một loạt ảnh khiến Chương Tử Di 'ngượng chín mặt' sau khi nhìn lại

Nữ minh tinh Chương Tử Di chắc hẳn muốn "chôn vùi" những khoảnh khắc xấu hổ này.
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Chương Tử Di là một trong những người đẹp Hoa ngữ có tên tuổi vươn ra tầm cỡ Hollywood. Không chỉ tài năng, nữ diễn viên còn là một trong những ngôi sao sở hữu vẻ đẹp nổi bật và được xếp vào "Tứ đại Hoa Đán" cùng với Châu Tấn, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi. Dù đã "lui về hậu trường" đã lâu, nhưng mọi nhất cử nhất động của nữ minh tinh này luôn được quan tâm trên mạng xã hội.
Vài ngày trước, cư dân mạng đã khui lại những bức ảnh mà Chương Tử Di muốn xóa nhất. Một số người tự hỏi không biết chồng của cô Uông Phong sau khi nhìn thấy những bức ảnh này sẽ có những suy nghĩ gì.
Một minh tinh có máu nghệ thuật như Chương Tử Di thì càng khó tránh những giây phút "điên rồ" nhất thời. Vì vậy, nữ diễn viên chắc hẳn muốn "chôn vùi" những khoảnh khắc xấu hổ này trong quá khứ.