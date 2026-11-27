Đáng chú ý, Dương Thái Ngọc chủ động tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Lệ Dĩnh. Tương tác tự nhiên, thân thiện giữa hai người nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, điều khiến loạt ảnh được bàn luận nhiều hơn cả lại là diện mạo ngoài đời của hai mỹ nhân Hoa ngữ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Dương Thái Ngọc cùng xuất hiện tại một sự kiện đông người. Giữa không khí náo nhiệt, khi nhiều khán giả liên tục giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc của các nghệ sĩ, hai nữ diễn viên có màn trò chuyện khá thoải mái.

Khác với những hình ảnh lung linh trên thảm đỏ hay bộ ảnh quảng bá được chăm chút kỹ lưỡng, ảnh chụp bằng điện thoại phần nào phản ánh chân thực hơn đường nét gương mặt và kết cấu làn da của nghệ sĩ.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với gương mặt thanh tú, làn da sáng và phong thái khá tự nhiên. Khi nữ diễn viên nở nụ cười, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt cũng hiện rõ. Đây là dấu hiệu thường thấy trên gương mặt mỗi người khi biểu cảm, đặc biệt ở độ tuổi ngoài 30.

Trong khi đó, Dương Thái Ngọc gây thiện cảm với vẻ ngoài nữ tính, thần thái nhẹ nhàng và phong cách gần gũi. Cả hai đều không xuất hiện với diện mạo hoàn hảo như trong những bức ảnh đã qua xử lý hậu kỳ, nhưng vẫn giữ được sức hút riêng.

Loạt hình ảnh nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng ngay cả những nữ minh tinh hàng đầu cũng khó tránh khỏi dấu hiệu tự nhiên của thời gian. Tuy nhiên, không ít người lại lên tiếng bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, nhận định những nếp nhăn nhỏ khi cười không phải khuyết điểm mà là biểu hiện bình thường của một gương mặt có cảm xúc.

Thậm chí, nhiều ý kiến đánh giá cao vẻ đẹp chân thực của hai nữ diễn viên, cho rằng họ không cần phụ thuộc vào công nghệ chỉnh sửa vẫn sở hữu thần thái cuốn hút.

Thực tế, trong ngành giải trí Hoa ngữ, hình ảnh nghệ sĩ thường trải qua nhiều công đoạn xử lý trước khi xuất hiện trước công chúng. Điều này vô tình tạo ra những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, đặc biệt với các nữ diễn viên. Bởi vậy, những bức ảnh đời thường như của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Thái Ngọc một lần nữa khơi lên tranh luận về vẻ đẹp và tuổi tác. Nhiều khán giả cho rằng sức hút của một người phụ nữ không nằm ở làn da không tì vết, mà còn đến từ sự tự tin, thần thái và nét đẹp riêng theo thời gian