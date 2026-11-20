Trên thảm đỏ, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân cùng khoác tay Tào Thúy Phân tiến vào sự kiện. Khi đứng trước ống kính truyền thông, nữ diễn viên gạo cội chủ động ôm chặt Triệu Lệ Dĩnh, thể hiện tình cảm thân thiết dành cho đàn em. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội bởi gợi nhớ mối quan hệ giữa Thịnh Minh Lan và Thịnh lão thái thái trên màn ảnh. Sau đó, cả ba cùng chụp ảnh kỷ niệm, tái hiện hình ảnh gia đình họ Thịnh từng được đông đảo khán giả yêu mến.

Tối 19/11, Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng hai diễn viên Tào Thúy Phân và Vương Nhân Quân tại một sự kiện ở Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Màn hội ngộ của ba nghệ sĩ từng đóng vai thành viên gia đình họ Thịnh trong bộ phim Minh Lan truyện khiến nhiều khán giả bất ngờ, đồng thời gợi lại những ký ức đẹp về tác phẩm từng gây tiếng vang năm 2018.

Trong Minh Lan truyện, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Thịnh Minh Lan, cô gái thông minh, kiên cường và luôn phải tìm cách bảo vệ bản thân giữa những mâu thuẫn gia đình. Tào Thúy Phân vào vai Thịnh lão thái thái, người bà luôn dành tình yêu thương, sự che chở cho Minh Lan. Trong khi đó, Vương Nhân Quân hóa thân thành Thịnh Trường Bách, người anh trai điềm đạm, luôn quan tâm đến em gái.

Chia sẻ tại sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh nhắc lại quãng thời gian ghi hình bộ phim và cho biết bản thân từng có nhiều bỡ ngỡ khi đảm nhận vai diễn. Trong quá trình đó, cô nhận được sự chỉ dẫn và hỗ trợ tận tình từ Tào Thúy Phân. Nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng khi gặp được một tiền bối không chỉ truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất mà còn dành cho cô sự quan tâm, yêu thương chân thành.

Theo Triệu Lệ Dĩnh, sự dìu dắt và ủng hộ vô điều kiện của những người đi trước là điều vô cùng đáng quý đối với một nghệ sĩ trẻ trên hành trình trưởng thành.

Vương Nhân Quân cũng bày tỏ niềm vui khi được gặp lại hai đồng nghiệp thân thiết. Nam diễn viên cho biết cảm giác trở lại Lệ Thủy mang đến nhiều kỷ niệm, đặc biệt khi có cơ hội hội ngộ “bà nội” và “em gái thứ sáu” sau nhiều năm xa cách.

Về phía Tào Thúy Phân, nữ diễn viên không giấu được xúc động khi gặp lại các đồng nghiệp cũ. Bà cũng gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì, tích lũy kinh nghiệm và khả năng quan sát cuộc sống đối với người theo đuổi nghề diễn.

Sau 8 năm kể từ khi Minh Lan truyện lên sóng, cuộc hội ngộ của ba diễn viên không chỉ khơi gợi tình cảm của khán giả dành cho bộ phim mà còn cho thấy sự gắn bó đáng quý giữa các nghệ sĩ sau nhiều năm hợp tác.