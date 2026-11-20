Sau ngày 20/11/2026, tuổi Tỵ làm lãnh đạo cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của mọi người, đồng thời giao đúng người đúng việc, không nên quá chủ quan, độc đoán, gây ức chế cho người khác, khiến chất lượng công việc giảm sút.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân đã biết chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nhờ biết cách chưng diện, làm dáng, bản mệnh có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Đồng thời, con giáp này cũng rất chủ động trong việc làm quen với người khác.

Dù là nam hay nữ, khi nhận được nhiều tình cảm của người khác, bản mệnh cũng cần nghiêm túc với chuyện yêu đương, không nên giữ quan hệ mập mờ với nhiều người một lúc hoặc có mới nới cũ, không biết thỏa mãn với thực tại.

Con giáp tuổi Tuất

Sau ngày 20/11/2026, nhờ ánh sáng của Thiên Ấn mà tuổi Tuất có cái nhìn thực tế hơn với những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình, nhờ thế mà bạn đủ bình tĩnh để điều hướng, thay đổi mọi thứ cho phù hợp hơn với mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bạn đối phó với những tình huống khó khăn một cách bình tĩnh, linh hoạt khiến nhiều người kính nể. Thậm chí có người tuổi Tuất còn được khen thưởng, nhận được giải thưởng và tiền bạc, cuộc sống nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng về tài chính.



Khía cạnh sức khỏe dường như đang bị người tuổi Tuất xem nhẹ, có thể vì say sưa làm việc mà bạn thường xuyên bỏ bữa, chăm sóc cơ thể mình không đúng cách. Đã đến lúc nghiêm túc xem lại chế độ dinh dưỡng và điều chỉnh cho phù hợp.

Con giáp tuổi Dậu

Sau ngày 20/11/2026, Tam Hội xuất hiện báo hiệu một ngày đầy may mắn với người tuổi Dậu. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, chỉ dẫn mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Có thể bạn sẽ còn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hiện tại nữa.

Trong chuyện tình cảm, Thổ sinh Kim khuyên người còn độc thân hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu, trò chuyện với mọi người. Việc nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bạn phát triển rực rỡ hơn.

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