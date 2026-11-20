Trong 33 ngày, tuổi Sửu khẳng định được vị thế khó có thể thay thế của mình trong tập thể. Nhờ có cách xử trí vấn đề thông minh, bản mệnh có thể đưa cả tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí bứt phá gặt hái thành công mới. Người trẻ tuổi đa tài đa nghệ không nên gói gọn bản thân trong một lĩnh vực quen thuộc nào đó.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu cần phải dành thời gian để tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bản mệnh đang quá tập trung cho công việc nên chẳng còn thời gian quan tâm đến đối phương. Con giáp này nên tìm cách cân bằng đời sống tình cảm và công việc.

Con giáp tuổi Dần

Trong 33 ngày, may mắn ghé thăm khiến tuổi Dần an tâm hơn trong việc theo đuổi kế hoạch sự nghiệp, bảo đảm có cơ hội thăng tiến, nâng cấp vị thế của mình. Trên phương diện tình cảm, không khí trong gia đình cũng trở nên ấm cúng và thuận hòa hơn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bản mệnh giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen.

Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có đôi, hãy đối xử với nửa kia bằng sự thấu hiểu vì khó khăn của hai người không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, khi bản mệnh cho thấy sự tôn trọng và lắng nghe cũng đã phần nào mang lại cho đối phương cảm giác được an ủi.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 33 ngày, Thiên Tài chiếu mệnh nên những bạn tuổi Hợi hôm nay nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cân được cả việc phụ lẫn việc chính. Thi thoảng dễ gặp may như trúng thưởng, được khách khen hoặc được khen bất ngờ. Lưu ý dù may mắn đến đâu cũng nên khiêm tốn kẻo mất lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Nay bản mệnh hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp là nhờ vào Lục Hợp. Ở nhà hay ăn nói bộp chộp là vậy nhưng khi ra ngoài con giáp này cực khéo trong đối nhân xử thế, chẳng để ai chịu thiệt bao giờ.

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