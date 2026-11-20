Trong 2 tháng cuối năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Con giáp này nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Trong cuộc sống, tuổi Tỵ là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bản mệnh xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 2 tháng cuối năm Bính Ngọ, công việc của tuổi Dậu diễn ra rất tốt đẹp, cát tinh mang tới cơ hội cho con giáp này gây ấn tượng với mọi người xung quanh bằng vốn hiểu biết, năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tài tinh hỗ trợ để tiền bạc trong túi tuổi Dậu rủng rỉnh hơn. Chi tiêu sao cho hợp lý là lời khuyên dành cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên con giáp này có các kế hoạch, những mục tiêu dài hạn, vì thế hãy biết cân đối chi tiêu hiện tại lẫn các khoản dành dụm cho tương lai.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 tháng cuối năm Bính Ngọ, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Hợi trở nên vô cùng tốt đẹp khi được Tam Hợp trợ mệnh. Dù có gặp phải trở ngại nào thì bạn cũng sẽ sớm giải quyết được mọi việc nhờ sự chung tay giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan xuất hiện dự báo cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi. Hãy luôn nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Cánh cửa thành công sẽ sớm mở ra với bạn thôi.

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