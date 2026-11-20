Đám cháy tại Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam ở Cần Thơ bùng phát từ đêm 19/11, bao trùm khoảng 20.000m². Hơn 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm người được huy động dập lửa.

Theo thông tin báo VietNamNet, đến 6h30 sáng 20/11, công tác chữa cháy tại kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man (TP Cần Thơ) vẫn diễn ra khẩn trương. Hơn 300 người cùng hàng chục xe chữa cháy được huy động dập lửa. Trước đó, khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Hiện trường vụ cháy tại kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man (TP Cần Thơ). Ảnh: Báo VietNamNet. Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bén vào giấy nguyên liệu, nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng. Khoảng 15 phút sau khi phát hiện cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa.

Đám cháy bao trùm diện tích khoảng 20.000m2 tại khu vực kho bãi chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Khói lửa bốc cao ngùn ngụt, có thể quan sát từ xa. Đám cháy bao trùm diện tích khoảng 20.000m2 tại khu vực kho bãi chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo thông tin báo Tiền Phong, Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy. Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Lực lượng chữa cháy được chia thành nhiều mũi, triển khai tiếp cận, khoanh vùng và cô lập khu vực xảy ra hỏa hoạn, tập trung ngăn cháy lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty. Huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm người được huy động dập lửa. Ảnh: Báo VietNamNet. Đến hơn 4h ngày 20/11, sau hơn 5 giờ chữa cháy, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp. Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực và khẩn trương triển khai công tác chữa cháy. Đến 6h30, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung dập lửa tại khu vực kho nguyên liệu. Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Riêng khu vực xảy ra cháy chứa khoảng 30.000 tấn.

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