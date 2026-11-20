Trong chương trình trò chuyện mới đây của đài Metro, Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Đức Hoa gây chú ý khi chia sẻ nhiều câu chuyện ít người biết trong sự nghiệp.

Trong chương trình trò chuyện mới đây của đài Metro, Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Đức Hoa gây chú ý khi chia sẻ nhiều câu chuyện ít người biết trong sự nghiệp. Nam nghệ sĩ cũng trực tiếp xác nhận một số tin đồn từng lan truyền suốt nhiều năm, trong đó có vụ người hâm mộ đột nhập phòng khách sạn và trốn dưới gầm giường để chờ gặp anh.

Theo lời kể của tài tử, sự việc xảy ra sau một ngày quay phim vất vả. Khi trở về khách sạn, Lưu Đức Hoa đang được nhân viên massage thư giãn thì bất ngờ nghe người này thông báo có tiếng động lạ phát ra từ phía dưới gầm giường. Ban đầu, anh khá bất ngờ nhưng vẫn trực tiếp cúi xuống kiểm tra. Không ngờ, bên dưới thực sự có một người đàn ông đang ẩn náu.

Thay vì tức giận hay lập tức gọi nhân viên an ninh, Lưu Đức Hoa lựa chọn tìm hiểu nguyên nhân. Qua trò chuyện, anh biết người đàn ông này từ quê nhà đến nơi khác làm thuê, đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc. Vì biết nam nghệ sĩ lưu trú tại khách sạn nên người này tìm cách vào phòng, hy vọng có cơ hội gặp mặt và nhờ giúp đỡ.

Lưu Đức Hoa cho biết đối phương không có ý định làm điều xấu nên anh không muốn phản ứng quá gay gắt. Thậm chí, nhận thấy người đàn ông có vẻ rất đói, nam nghệ sĩ còn chủ động gọi một bát mì và lấy thêm thức ăn cho người này.

“Chuyện bên ngoài đồn rằng tôi đã ngồi nói chuyện với anh ấy suốt một tiếng đồng hồ thì có chút phóng đại. Tuy nhiên, lúc đó tôi thấy anh ấy có vẻ rất đói nên lập tức gọi một bát mì, lấy thêm thức ăn cho anh ấy ăn no rồi mới tiễn anh ấy rời đi”, tài tử kể lại. Cách xử lý bình tĩnh và đầy cảm thông của Lưu Đức Hoa khiến câu chuyện một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.

Những chia sẻ đời thường cho thấy một khía cạnh gần gũi khác của ngôi sao Hong Kong, bên cạnh hình ảnh tài tử nổi tiếng với hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.

Lý do Lưu Đức Hoa ở tuổi 65 bất ngờ tuyên bố tạm dừng đóng phim Trong chương trình phát thanh mới đây, Lưu Đức Hoa chia sẻ về kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Nam diễn viên cho biết dự án điện ảnh gần nhất anh tham gia là Lưu lạc địa cầu 3. Kể từ khi hoàn thành tác phẩm này, anh gần như không nhận thêm lời mời đóng phim, dành thời gian chuẩn bị cho tour diễn cá nhân.

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