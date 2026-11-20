Một nhà đa hỷ lấy bối cảnh vùng nông thôn Giao Đông năm 2008, xoay quanh câu chuyện đền bù giải tỏa và những mâu thuẫn nảy sinh trong một gia đình. Ngay sau ngày đầu phát sóng, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khai thác những câu chuyện đời thường gần gũi cùng diễn xuất của dàn diễn viên, trong đó có Tưởng Hân.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Một nhà đa hỷ của đạo diễn Phó Đông Dục vừa lên sóng CCTV đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi về nội dung và diễn xuất, tác phẩm còn kéo theo một cuộc tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh . Nữ diễn viên bị một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về cách ứng xử với vị đạo diễn từng giúp cô có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Khi nhìn thấy tên Phó Đông Dục trong danh sách ê-kíp, nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến Gió thổi Bán Hạ – tác phẩm từng gây tiếng vang với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim đánh dấu màn hợp tác thành công giữa nữ diễn viên và đạo diễn, đồng thời giúp cô khẳng định khả năng đảm nhận những vai diễn có chiều sâu, khác biệt với hình tượng trước đây.

Đặc biệt, vai Hứa Bán Hạ đã mang về cho Triệu Lệ Dĩnh hai giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại Phi Thiên và Kim Ưng năm 2024. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố vị thế của cô trong lĩnh vực phim truyền hình.

Chính vì vậy, khi Một nhà đa hỷ lên sóng, một số khán giả đã tìm đến trang cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh với kỳ vọng nữ diễn viên sẽ chia sẻ bài viết ủng hộ đạo diễn cũ. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ nội dung quảng bá nào liên quan đến dự án mới.

Trước đó, Phó Đông Dục từng công khai dành lời ghi nhận cho nữ diễn viên khi khẳng định: “Không có Triệu Lệ Dĩnh thì sẽ không có Gió thổi Bán Hạ”. Phát ngôn này càng khiến sự im lặng của cô trở thành đề tài bàn luận.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh chưa thể hiện sự trân trọng tương xứng với người từng đồng hành và giúp mình tạo nên thành công. Theo họ, việc chia sẻ một bài đăng quảng bá không chỉ thể hiện tình cảm đồng nghiệp mà còn là cách duy trì mối quan hệ trong giới giải trí.

Ngược lại, nhiều người lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng việc từng hợp tác thành công không đồng nghĩa với nghĩa vụ phải quảng bá những dự án tiếp theo của đối phương. Triệu Lệ Dĩnh có quyền lựa chọn nội dung đăng tải trên trang cá nhân, đặc biệt khi cô không tham gia Một nhà đa hỷ.

Ngoài ra, nữ diễn viên vốn có phong cách quảng bá khá tiết chế, ngay cả với những bộ phim do mình đóng chính. Một số ý kiến còn nghi ngờ tranh cãi lần này đang tận dụng sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh để thu hút sự chú ý cho tác phẩm mới.

Trước những ý kiến trái chiều, Triệu Lệ Dĩnh hiện chưa đưa ra phản hồi. Phía phòng làm việc của nữ diễn viên cũng không có thông báo liên quan đến sự việc.