Mới đây, người mẫu Dương Yến Ngọc bất ngờ chia sẻ thông tin mắc ung thư cổ tử cung, khiến khán giả và bạn bè không khỏi lo lắng. Theo lời kể, hơn một tháng qua, cô thường xuyên bị đau bụng dưới và vùng thắt lưng.

Mới đây, người mẫu Dương Yến Ngọc bất ngờ chia sẻ thông tin mắc ung thư cổ tử cung, khiến khán giả và bạn bè không khỏi lo lắng. Theo lời kể, hơn một tháng qua, cô thường xuyên bị đau bụng dưới và vùng thắt lưng. Ban đầu, người đẹp tìm đến các phương pháp bấm huyệt, vật lý trị liệu với hy vọng cải thiện tình trạng sức khỏe nhưng không đạt kết quả. Cách đây ít ngày, sau khi thăm khám, cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, giai đoạn bệnh vẫn chưa được xác định cụ thể. Người mẫu đã được cấp giấy chuyển viện để tiếp tục kiểm tra và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.



Dương Yến Ngọc cho biết cô mắc ung thư cổ tử cung Dương Yến Ngọc cho biết bản thân đón nhận thông tin khá bình thản, song thể trạng hiện tại đã suy kiệt sau thời gian dài chịu đau đớn. Cô chia sẻ: "Giai đoạn gì thì bác sĩ chưa thể khẳng định. Bác sĩ có làm giấy chuyển viện cho tôi để đến Bệnh viện Ung bướu. Tôi đón nhận kết quả rất bình thản nhưng sức khỏe khá kiệt quệ vì chịu sự đau đớn một tháng nay, ăn ngủ không được". Theo người đẹp, những cơn đau bụng liên tục hành hạ khiến cô phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau, nhiều thời điểm chỉ có thể nằm trên giường. Cơn đau thắt ở vùng lưng cũng nghiêm trọng đến mức cô gặp khó khăn khi ngồi, đi lại và sinh hoạt thường ngày.

Đáng chú ý, trước khi phát hiện bệnh, Dương Yến Ngọc vẫn duy trì lối sống năng động, thường xuyên tập luyện, đạp xe và chơi thể thao. Sau lần đột quỵ năm 2018, cô càng chú trọng chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu các phương pháp hít thở, cải thiện thể trạng và giữ tinh thần tích cực. Vì vậy, thông tin mắc ung thư khiến người mẫu không khỏi bất ngờ. Cô tâm sự từng nghĩ rằng từ nay có thể sống khỏe mạnh, bình an sau nhiều biến cố. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại mở ra một hành trình đầy thử thách mới. Người đẹp tự nhắn nhủ bản thân cần bình tĩnh, dũng cảm và học cách yêu thương chính mình nhiều hơn. Sự trở lại của Dương Yến Ngọc trên màn ảnh rộng khiến khán giả mong đợi Bên cạnh đó, Dương Yến Ngọc gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân và khán giả đã nhắn tin hỏi thăm, động viên cô trong những ngày khó khăn. Cô cũng nhìn lại quãng thời gian từng sống trong uất ức, chịu đựng và dồn nén cảm xúc. Người mẫu cho biết bản thân có những khác biệt về hệ thần kinh và từng đối diện với không ít phán xét, định kiến. Hiện cô muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, từng giành danh hiệu Á hậu

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