Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

Triệu Vy

Triệu Vy gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi tạo hình tóc bạc trắng trong siêu phẩm điện ảnh Hoạ Bì 1. Tạo hình của Triệu Vy khi hoá thân thành ma nữ tóc trắng trong Họa bì 1 khiến người xem cảm thấy vô cùng xót xa, từng biểu cảm, ánh mắt vô hồn của nhân vật dễ dàng chạm đến trái tim khán giả.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng từng gây bão với tạo hình tóc trắng trong bộ phim Bạch phát ma nữ 3D. Mái tóc trắng cùng khuôn mặt ma mị pha lẫn nét u buồn đã giúp Phạm Băng Băng nhanh chóng gây chú ý với khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Châu Tấn

Châu Tấn từng gây ám ảnh với khán giả khi hoá thân nhân vật "ma nữ" Tiểu Duy trong Họa Bì 2 .Nhân vật của Châu Tấn có tạo hình là mái tóc bạch kim trắng xóa. Với hình tượng này nàng đại hoa đán khiến người xem không thể rời mắt vì vẻ đẹp ma mị và vô cùng lôi cuốn.

Dương Mịch

Mỹ nhân Tam sinh tam thế thập lý đào hoa gây ấn tượng mạnh trong siêu phẩm Huyền hải mê tung. Với tạo hình mái tóc bạch kim kết hợp với dáng vẻ, gương mặt đầy lạnh lùng, Dương Mịch được khán giả nhận xét cô nàng toát lên vẻ gợi cảm và bí ẩn.

Tống Thiến

Trong Vương quốc ảo (2016), Tống Thiến cũng hoá thân vào nhân vật Lê Lạc với tạo hình tóc trắng xoăn. Tuy diễn xuất không được khán giả đánh giá cao nhưng vẻ ngoài xinh đẹp tựa nữ thần của cô vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây sốt mạng xã hội với tạo hình tóc bạch kim của nhân vật Nhậm An Lạc trong dự án An Lạc truyện. Fan nguyên tác của An Lạc truyện đã không khỏi bất ngờ trước tạo hình này của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều người còn lên tiếng chê bai tạo hình này, cho rằng Nhiệt Ba không hợp tạo hình này.

Tuy nhiên, mỹ nhân Tân cương cũng từng "đánh cắp" hàng triệu trái tim người hâm mộ với vẻ xinh đẹp, cuốn hút như nàng công chúa đến từ phương Tây trong tạo hình tóc trắng.

Cúc Tịnh Y

"Mỹ nữ 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y từng hớp hồn fan với kiểu tóc bạch kim trong Cửu Châu Không Trung Thành. Tuyết Phi Sương (Cúc Tịnh Y thủ vai) là nhân vật phản diện song vẫn được nhiều khán giả dành nhiều lời khen có cánh vì ngoại hình xinh đẹp như thiên thần.