Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Ngày 18/8, tờ Xiaoxiang Morning News đưa tin nam diễn viên Trương Hàn vừa bị phong tỏa 1,65 triệu nhân dân tệ cổ phần tại Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền hình Nhất Họa Khai Thiên.

Mới đây, nam diễn viên Trương Hàn vừa bị phong tỏa 1,65 triệu nhân dân tệ cổ phần tại Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền hình Nhất Họa Khai Thiên. Thông tin từ nền tảng pháp lý Tianyancha cho thấy, lệnh phong tỏa được Tòa án nhân dân khu Phố Đông, Thượng Hải thi hành và có hiệu lực trong vòng ba năm. 

Công ty này được thành lập từ tháng 4/2016 với vốn đăng ký 10 triệu nhân dân tệ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số ngành phim ảnh, tổ chức sự kiện văn hóa và quản lý nghệ sĩ. Trương Hàn nắm giữ tới 99% cổ phần tại công ty.

Đây không phải lần đầu tiên Trương Hàn gặp rắc rối về pháp lý. Theo Red Star News, vào đầu tháng 8, nam diễn viên và công ty quản lý của anh đã bị kiện trong nhiều vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng. Một trong các vụ kiện sẽ được xét xử vào ngày 11/9 sắp tới.

Ngoài ra Trương Hàn còn liên quan đến vụ kiện với Thiêu Bản Thiêu - một thương hiệu thịt nướng tại Thượng Hải mà anh từng làm đại diện. 

Vào ngày 26/5, Tòa án vận tải đường sắt Thượng Hải đã gửi giấy triệu tập anh và các bên liên quan đến tranh chấp góp vốn chưa hoàn tất. Trương Hàn từng nắm 10% cổ phần tại công ty này nhưng đã rút lui vào tháng 4/2023. Công ty hiện đang trong quá trình phá sản và bị liên kết với nhiều cuộc đấu giá tài sản.

Trương Hàn từng xuất hiện nhiều lần trong các hoạt động quảng bá cho thương hiệu, giữ vai trò là "chủ quản thương hiệu thịt nướng sao Hỏa".

Trước loạt thông tin gây tranh cãi, ngày 27/5, studio của Trương Hàn đã đưa ra phản hồi chính thức, khẳng định trong thời gian là cổ đông tại Thiêu Bản Thiêu, anh đã hoàn tất mọi nghĩa vụ góp vốn theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. 

 

Do không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành, bất đồng giữa các cổ đông về hướng phát triển thương hiệu, Trương Hàn đã quyết định rút lui khỏi công ty, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần vào tháng 4-2023. Studio cũng nhấn mạnh rằng Trương Hàn không còn bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào với công ty kể từ thời điểm đó.

Đến tháng 5/2025, sau khi nhận được thông tin từ tòa án về việc công ty đã bước vào quy trình phá sản, Trương Hàn mới biết về tình trạng hiện tại của doanh nghiệp. Anh hiện đang tích cực phối hợp với cơ quan tư pháp để điều tra, truy thu phần vốn chưa được các cổ đông khác góp theo quy định, nhằm giải quyết các khoản nợ tồn đọng.

Tái xuất sau 3 năm 'ở ẩn', Trương Hàn lại gây tranh cãi vì đóng vai học sinh trung học dù đã ngoài 40 tuổi.

