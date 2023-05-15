HOT: Lộ bằng chứng Trương Hàn hẹn hò với Á hậu kém 14 tuổi

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi Trương Hàn bị lộ ảnh tình tứ với Á hậu sinh năm 1998, kém nam diễn viên 14 tuổi.

Vừa mới đây, trang Sohu đưa tin nam diễn viên Trương Hàn bị bắt gặp có buổi hẹn hò với người đẹp Cao Văn Quân, Á hậu kém anh 14 tuổi. Phóng viên cho biết cả hai lái xe tới một nhà hàng để ăn tối. Sau khi dùng bữa xong, họ cùng bạn bè tới một quán bar. Sau đó, cả Trương Hàn và Cao Văn Quân đều có vẻ đã say, họ có nhiều cử chỉ trêu đùa nhau. Cuối cùng, họ về khu nhà ở của Trương Hàn. Trang Sohu đưa tin nam diễn viên Trương Hàn bị bắt gặp có buổi hẹn hò với người đẹp Cao Văn Quân, Á hậu kém anh 14 tuổi Theo Sohu, nhìn cử chỉ thân mật mà hai người dành cho nhau, truyền thông cho rằng Trương Hàn đã tìm được mối tình mới ở tuổi 39. Trước đó, khi tham gia show truyền hình, nam diễn viên cũng chia sẻ về việc muốn tìm người phù hợp để kết hôn.

Bên cạnh đó, thông tin về người đẹp vướng nghi vấn hẹn hò với Trương Hàn cũng được tiết lộ. Cao Văn Quân sinh năm 1998, tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Hong Kong, sau đó, học thạc sĩ tại Đại học Columbia, Mỹ. ao Văn Quân sinh năm 1998, tại Hong Kong, Trung Quốc Hiện tại, Cao Văn Quân xuất hiện với vai trò người mẫu và nghệ sĩ giải trí Năm 2021, cô tham gia show Chúng ta yêu nhau đi mùa 3 và cũng gây ấn tượng với khán giả Trước đây, Trương Hàn từng đích thân đính chính rằng bản thân chỉ hẹn hò đúng 2 người trong vòng 10 năm nay. Anh khẳng định đều yêu họ đến giây phút cuối cùng.

Trương Hàn có hai mối tình nổi tiếng và tai tiếng với Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát. Nam diễn viên 35 tuổi nên duyên với Trịnh Sảng khi họ cùng hợp tác trong bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng, trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ thời điểm đó. Họ có mối tình bắt đầu rất ngọt ngào nhưng khi kết thúc lại vướng phải vô số thị phi không đáng có. Nam diễn viên 35 tuổi nên duyên với Trịnh Sảng khi họ cùng hợp tác trong bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng Năm 2014, Trương Hàn kết thúc mối tình 5 năm với Trịnh Sảng. Một năm sau đó nam diễn viên công khai hẹn hò với "mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát. Khi họ công khai hẹn hò, Trương Hàn bị tố ngoại tình với Cổ Lực Na Trát và đó là nguyên nhân khiến anh chia tay Trịnh Sảng. Trương Hàn bị gán mác "tra nam" còn Cổ Lực Na Trát bị gọi là "tiểu tam", cả hai gặp rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, mối tình này cũng chỉ kéo dài được vài năm ngắn ngủi, cuối năm 2017 họ tuyên bố chia tay. Khi họ công khai hẹn hò, Trương Hàn bị tố ngoại tình với Cổ Lực Na Trát và đó là nguyên nhân khiến anh chia tay Trịnh Sảng Sinh năm 1984, Trương Hàn là nam diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ và ''chuyên trị'' dạng vai tổng tài trong các phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Tại Việt Nam, anh quen thuộc qua các phim đình đám như Thiếu niên tứ đại danh bổ, Mưa sao băng, Đẳng cấp quý cô, Sam Sam đến đây ăn nào, Huyền của Ôn Noãn… Về đời tư, anh từng hẹn hò các bạn diễn Trịnh Sảng, Cổ Lực Na Trát. Trương Hàn là nam diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ và ''chuyên trị'' dạng vai tổng tài trong các phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình

Phim cổ trang của Trương Hàn và một sao nữ nổi tiếng Hàn Quốc bị bán giá 'rẻ mạt' Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bản quyền phát sóng hai bộ phim cổ trang Cẩm y dạ hành và Cẩm y phi long do Trương Hàn và Park Min Young đóng chính, đang được tòa án bán đấu giá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-lo-bang-chung-truong-han-hen-ho-voi-a-hau-kem-14-tuoi-582129.html