5 nguyên nhân khiến mẹ bỉm mất ngủ và giải pháp cải thiện

Nuôi dạy con 12/08/2026 16:26

Sau sinh, nhiều mẹ bỉm thường xuyên mất ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức giấc nhiều lần trong đêm. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và việc chăm sóc em bé. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp mẹ sớm cải thiện chất lượng giấc ngủ.

1. Bé thức giấc nhiều lần trong đêm

Trẻ sơ sinh thường có chu kỳ ngủ ngắn và cần bú liên tục. Mẹ vì thế phải thức dậy nhiều lần để cho con ăn, thay tã hoặc dỗ bé ngủ lại. Việc ngủ ngắt quãng khiến não bộ không có đủ thời gian bước vào giấc ngủ sâu.

2. Thay đổi nội tiết sau sinh

Sự sụt giảm hormone estrogen và progesterone khiến đồng hồ sinh học của nhiều mẹ bị xáo trộn. Không ít người cảm thấy rất mệt nhưng lại khó đi vào giấc ngủ hoặc dễ tỉnh giữa đêm. Bên cạnh đó, những thay đổi về tâm trạng sau sinh cũng góp phần khiến chất lượng nghỉ ngơi giảm sút.

3. Áp lực tâm lý khi chăm sóc con

Lần đầu làm mẹ luôn đi kèm với nhiều nỗi lo như con bú đủ chưa, tăng cân đúng chuẩn không hay bé có đang gặp vấn đề sức khỏe. Sự lo lắng kéo dài khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến mẹ bỉm thao thức dù em bé đã ngủ ngon.

4. Đau lưng và nhức mỏi sau sinh

Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp tình trạng đau lưng, đau vai gáy, đau hông hoặc nhức khớp. Nếu bề mặt nằm không đủ nâng đỡ, các điểm chịu lực sẽ bị chèn ép nhiều hơn, khiến việc xoay trở trong lúc ngủ trở nên khó khăn. Tình trạng này kéo dài có thể khiến mẹ thức giấc liên tục và cảm thấy uể oải khi thức dậy vào sáng hôm sau.

5. Không gian nghỉ ngơi chưa thực sự phù hợp

Ngoài các yếu tố tâm lý và sinh lý, không gian phòng ngủ cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ. Một chiếc nệm đã sử dụng quá lâu, bị lún võng hoặc bí nóng sẽ khiến cơ thể khó thư giãn hoàn toàn. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở phụ nữ sau sinh khi cơ thể nhạy cảm hơn bình thường.

Cách cải thiện giấc ngủ cho mẹ bỉm

Để nâng cao chất lượng nghỉ ngơi, mẹ có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Hãy ưu tiên ngủ khi có cơ hội thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc.. Công việc có thể sắp xếp sau, còn sức khỏe của mẹ cần được phục hồi trước để đủ năng lượng chăm sóc em bé.

Việc phân chia trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình cũng rất quan trọng. Chồng hoặc ông bà có thể hỗ trợ thay tã, bế bé hoặc ru ngủ để mẹ có thêm thời gian nghỉ liên tục.

Một số hoạt động nhẹ như nghe nhạc, đọc sách hoặc tập hít thở trước khi ngủ sẽ giúp tinh thần thư giãn hơn. Tránh uống nhiều cà phê, trà đặc vào buổi tối để hạn chế tình trạng khó ngủ.

Chiếc nệm phù hợp cũng góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ của mẹ sau sinh. Đệm cao su giúp nâng đỡ cơ thể, giảm đau nhức khi nằm lâu, còn đệm lò xo có khả năng giảm rung động và tạo cảm giác thông thoáng, giúp mẹ nghỉ ngơi thoải mái hơn ngay cả khi phải thức dậy nhiều lần để chăm bé.

Mất ngủ sau sinh là tình trạng khá phổ biến nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu được quan tâm đúng cách. Khi xác định được nguyên nhân và xây dựng thói quen nghỉ ngơi hợp lý, mẹ sẽ dần lấy lại những giấc ngủ chất lượng, từ đó có thêm năng lượng để chăm sóc em bé và phục hồi sức khỏe sau sinh.

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