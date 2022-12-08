Lưu Quang Dẫn chính thức thông qua xét duyệt, Trương Hàn chuẩn bị trở lại đường đua phim ảnh

Sau lùm xùm làm phim phản cảm, sắp tới đây Trương Hàn sẽ gặp mặt khán giả trong bộ phim Lưu Quang Dẫn đóng cùng nữ diễn viên Chúc Tự Đan.

Những năm gần đây, chất lượng phim truyền hình của Trương Hàn đang ngày càng đi xuống, hết bộ này đến bộ khác thay nhau "flop" khi phát sóng. Đặc biệt, thời gian vừa qua, bộ phim Các quý ông khu Đông Bát bị chỉ trích nặng nề và cấm sóng ngay sau đó vì có nhiều cảnh thô thiển, xúc phạm phụ nữ. Cho đến mới đây vào ngày 7/12, Trương Hàn sắp trở lại trong bộ phim Lưu Quang Dẫn đóng cùng Chúc Tự Đan. Bộ phim đã chính thức thông qua khâu xét duyệt lấy được giấy phép lên sóng.

Được biết, trước đó, Lưu Quang Dẫn chính thức đóng máy từ giữa tháng 7/2022 sau hơn 3 tháng ghi hình. Sau hơn 1 năm, bộ phim mới thông qua kiểm duyệt, hiện tại phim chỉ cần chờ xếp lịch chiếu, dự kiến sẽ sớm lên sóng gặp mặt khán giả.

Lưu Quang Dẫn là bộ phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Độc Sủng Dong Binh Vương Phi của tác giả Miêu Tiểu Miêu. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình cảm của nữ chính là Hàn Tử Tình (Chúc Tự Đan) do gặp nhiều biến cố trong cuộc đời khiến cho thân phận nàng cũng bị thay đổi. Kể từ đó nàng vướng vào mối quan hệ phức tạp với Chiến thần quân Bắc Nguyệt (Trương Hàn) để rồi bị kéo vào cuốc chiến tranh giành khốc liệt giữa các gia tộc. Tình tiết của phim được đánh giá là đi theo lối mòn cổ xưa, giữa tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem phiên bản cổ trang. Ngoài Trương Hàn, Chúc Tự Đan, bộ phim Lưu Quang Dẫn còn có sự tham gia của Diêu Trì, Hải Linh, Nhâm Thế Hào, Vương Hạo Tường... Lưu Quang Dẫn do Tencent đầu tư sản xuất, được cầm trịch bởi đạo diễn Trình Nguyên Hải, người từng chỉ đạo cho bộ phim ăn khách Như Ý Truyện. Bên cạnh đó, nội dung được biên kịch Vương Vũ chấp bút. Với mặt bằng dàn diễn viên ổn cả chính lẫn phụ, Lưu Quang Dẫn được đánh giá cao sẽ tạo được ấn tượng tốt, là một tác phẩm đáng để mong đợi.

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