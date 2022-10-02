Hậu làm phim phản cảm, Trương Hàn chính thức bị đài Hồ Nam 'phong sát'

Sau khi lên sóng vào đầu tháng 9, Các quý ông khu Đông Bát vấp phải nhiều chỉ trích vì chứa vô số tình tiết vô duyên và lời thoại mang tính hạ thấp, mỉa mai phụ nữ được thể hiện dưới góc nhìn hạn hẹp, gia trưởng của đàn ông. Phim bị chấm 2,1/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban.

Tối ngày 26/9, Sina đã đưa tin bộ phim “ Các Quý Ông Khu Đông Bát ” do Trương Hàn đóng chính và tự sản xuất đã bị gỡ khỏi nền tảng. Nhiều khán giả ủng hộ quyết định của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) khi quyết tâm loại bỏ các dự án kém chất lượng, có nội dung phản cảm nhận nhiều chỉ trích như thế này.

Đáng nói, không chỉ Các Quý Ông Khu Đông Bát "bay màu" mà thê thảm hơn, dân mạng bất ngờ phát hiện trong tập cuối cùng của show thực tế “Gia Đình Đồng Quê” của đài Hồ Nam gồm các khách mời cố định là Trương Hàn, Dung Tổ Nhi, Ngô Vĩnh Ân, Vương Tử Văn đã cắt bỏ hoàn toàn cảnh quay của Trương Hàn.

Show lên sóng từ 16/7, các tập trước đó vẫn bình thường, đến tập cuối lại cắt cảnh quay của Trương Hàn. Hiện, chỉ còn lại 3 cái tên của diễn viên khách mời khác.

Hình ảnh show cắt cảnh quay của Trương Hàn, chỉ để lại dàn khách mời cố định khác.

Sau khi scandal của Trương Hàn nổ ra thì loạt thị phi của nam diễn viên lại được nhắc lại. Nhiều năm về trước, khi đang lái xe dưới cầu Kiến Quốc tại Bắc Kinh, Trương Hàn đã bị cảnh sát giao thông tuýt còi, chặn đường vì nghi ngờ anh vi phạm luật.

Nhưng nào ngờ nam tài tử quá "nhập tâm với các vai diễn tổng tài bá đạo" mà mình đóng nên cố tình nhấn ga chạy đi, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát giao thông. Hành vi này của Trương Hàn khiến cảnh sát giao thông bị kéo lê hơn 100 mét, anh ta buộc phải dừng lại cho đến khi có 4 -5 chiếc xe chắn đường ở phía trước. Cuối cùng bị bắt về đồn, còn lên tin tức pháp luật của đài trung ương.

Chuyện này đã được CCTV đưa tin, người cảnh sát bị gãy xương. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, Trương Hán thay đổi tên thành Trương Hàn, che dấu quá khứ và trở thành người nổi tiếng.

Netizen cho rằng, do bộ phim ấp ủ 4 năm mới đây của Trương Hàn gây nên ảnh hưởng xấu trong xã hội, bị cưỡng chế gỡ bỏ khỏi nền tảng, phim thu về “nhiệt” lớn, làm cho scandal vi phạm luật giao thông trong quá khứ của Trương Hàn bị đào lại, khiến anh trở thành nghệ sĩ có “độ nguy hiểm” rất lớn.

Từ đó, nguy cơ bị bên trên “phong sát” đã gần ngay trước mắt, khiến các bộ phim, nhãn hàng, tránh nam diễn viên càng xa càng tốt vì sợ “sập nhà” lúc nào không hay.