'Thị phi nối tiếp thị phi', Trương Hàn hủy hoại hình tượng 'nam thần màn ảnh' vì làm phim kém văn minh, cũ kỹ

Không còn là hình ảnh "nam thần vạn người mê", giờ đây, Trương Hàn khiến công chúng liên tục ngao ngán, thậm chí phẫn nộ vì chiêu trò lố lăng nhằm thu hút sự chú ý.

Theo Sina đưa tin, ngày 26.9, bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" của Trương Hàn chính thức bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc. Truyền thông nhận định, kết cục này đã được dự báo từ trước và không có gì bất ngờ, thậm chí bộ phim còn bị đánh giá đây là "rác phẩm" với những câu thoại dung tục, tình tiết "mất não" làm khán giả khó chịu. Phim của Trương Hàn bị gỡ với lý do nội dung phản cảm. Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính. Dù dự án được ấp ủ trong vòng 4 năm nhưng sau khi lên sóng đã nhận về chỉ trích không nhỏ từ khán giả. Phim gây ức chế với những câu thoại khinh thường, chế giễu phụ nữ và có nhiều phân cảnh phản cảm, lố lăng.

Khi lên sóng, một số người cho rằng Các quý ông khu Đông Bát phần nào cho thấy tư tưởng lệch lạc của chính Trương Hàn khi nam diễn viên liên tục cài cắm các chi tiết phản cảm như kéo nội y của nữ chính, động chạm vòng một. Tình tiết phản cảm ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng trên mạng xã hội và nhận vô số chỉ trích. Bộ phim mở đầu với điểm chất lượng là 2,4/10 trên trang đánh giá Douban, sau đó tụt xuống tới 2,1 điểm, số điểm thấp kỷ lục. Có tới 95% khán giả chấm 1 sao cho nội dung, diễn xuất của phim.

Cảnh quay phản cảm, đụng chạm bạn diễn của Trương Hàn nhận nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả. Sự thất bại của Các quý ông khu Đông Bát khiến danh tiếng của Trương Hàn bị hủy hoại. Nam diễn viên bị chỉ trích là "ông hoàng thị phi" mới. Anh bị đem ra chế giễu vì cách diễn xuất lố lăng, quá lạm dụng chiêu trò. Những năm gần đây, Trương Hàn liên tiếp dính scandal, bị khán giả quay lưng. Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Trương Hàn lại gây tranh cãi với phát ngôn đóng phim thần tượng chỉ để kiếm nhiều tiền. Lập tức, phát ngôn của nam diễn viên nhanh chóng bị phản ứng dữ dội, cho rằng anh viện cớ, còn bản thân thì không chịu thay đổi, cải thiện diễn xuất. Sina đánh giá sai lầm của Trương Hàn là rập khuôn diễn xuất, hình tượng màn ảnh. Bên cạnh đó, với tuổi tác và ngoại hình không còn phù hợp, Trương Hàn cũng không đủ thu hút để tiếp tục vào vai quý ông hay những hành động "cưa sừng làm nghé" đáng yêu, những điều đó đều không phù hợp lứa tuổi dẫn đến phản cảm. Liên tiếp những hình ảnh không đẹp, lố lăng của Trương Hàn bị lan truyền. Trương Hàn sinh năm 1984, theo học khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2014, Trương Hàn nổi tiếng khắp châu Á khi vào vai tổng tài Phong Đằng trong Sam Sam đến rồi. Nhưng sau đó, sự nghiệp của nam diễn viên gặp nhiều lận đận. Giờ đây, khán giả đã bị ám ảnh với hình tượng lố lăng của Trương Hàn, thay vì một tổng tài Phong Đằng đẹp trai, quyền lực ngày nào. Trương Hàn nổi tiếng nhờ vai diễn tổng tài Phong Đằng trong "Sam Sam đến rồi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-phi-noi-tiep-thi-phi-truong-han-huy-hoai-hinh-tuong-nam-than-man-anh-vi-lam-phim-kem-van-minh-cu-ky-507519.html