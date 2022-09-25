Từ 'tổng tài bá đạo' của màn ảnh, Trương Hàn liên tục bị dân mạng chế giễu không ngừng

Sao quốc tế 25/09/2022 08:08

Gần đây, Trương Hàn liên tục bị chê bai, chễ giễu vì lời thoại coi thường nữ giới trong bộ phim do anh viết kịch bản.

Theo trang Sina đưa tin, Trương Hàn đang trở thành cái tên được nhiều khán giả nhắc tới, nhưng không phải với tin tức tốt mà là nội dung tiêu cực, bôi bác, chế giễu anh. Cụ thể, một khán giả chia sẻ cô đặt hình ảnh Trương Hàn làm hình nền điện thoại. Nhờ đó, cô ít sử dụng điện thoại hơn, tập trung cho công việc. 

Bên cạnh đó, một số hình ảnh bị cho là không hợp tuổi, "cưa sừng làm nghé", của Trương Hàn trong chương trình giải trí mới cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận lại nhiều lời chê bai. Không ít khán giả cho rằng gương mặt của Trương Hàn khiến người xem ngán ngẩm, đặc biệt là sau khi bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" lên sóng.

Từ 'tổng tài bá đạo' của màn ảnh, Trương Hàn liên tục bị dân mạng chế giễu không ngừng - Ảnh 1

"Các quý ông khu Đông Bát" là bộ phim truyền hình do Trương Hàn viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính. Nam diễn viên cho biết đây là dự án anh đã ấp ủ 4 năm. Bộ phim khiến nhiều khán giả cảm thấy thất vọng vì nội dung kém văn minh, cũ kỹ. Trong bộ phim này, Trương Hàn vào vai Đổng Ngữ, một người đàn ông thành đạt. Nam diễn viên luôn tỏ ra mình là người có sức hút, mọi cô gái đều bị anh hấp dẫn. Tuy nhiên, khán giả đánh giá ngoại hình của nam diễn viên kém sắc, diễn thiếu nét duyên nên càng khiến người xem khó chịu.

 

Bộ phim đi theo lối kể chuyện hài hước, khi Trương Hàn và ba người bạn gặp nhiều tình huống oái oăm, thể hiện họ đã trải qua một thanh xuân rực rỡ, giàu cảm xúc. Đến hiện tại, khi đã bước sang tuổi trung niên, cuộc sống của họ vẫn đầy bất ngờ, thú vị. Song, cũng vì vậy, biểu cảm của Trương Hàn bị đánh giá là quá lố, cố tỏ ra đáng yêu hoặc ngầu nhưng thất bại, bị khán giả lấy là chủ đề để chế giễu.

Từ 'tổng tài bá đạo' của màn ảnh, Trương Hàn liên tục bị dân mạng chế giễu không ngừng - Ảnh 2

 

Trương Hàn sinh năm 1984, theo học khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Nam diễn viên nổi tiếng từ vai diễn đầu tay Mộ Dung Vân Hải trong Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc. Năm 2012, Trương Hàn cũng được đánh giá là điển trai, có khí chất sang trọng, cuốn hút trong phim truyền hình Đẳng cấp quý cô, Thời đại quý cô. Đến năm 2014, tên tuổi của Trương Hàn nổi tiếng khắp châu Á khi vào vai chủ tịch Phong Đằng trong Sam sam tới rồi, đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh. Cũng từ đó, Trương Hàn được coi là đại diện tiêu biểu, thường được khán giả nhắc tới cho vai diễn "tổng tài bá đạo" nổi bật trên màn ảnh. 

Hiện nay, danh tiếng mà cả ngoại hình của nam diễn viên không còn như xưa. Trương Hàn vẫn trung thành với một dạng nhân vật, với lối diễn xuất công thức, rập khuôn. Hậu quả là bộ phim Các quý ông khu Đông Bát của anh nhận số điểm thấp kỷ lục 2,1/10, trên trang Douban và tài tử họ Trương trở thành tâm điểm cho những lời chế giễu.

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Netizen khó hiểu khi Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn càng chê lại càng đạt được thành tích cao.

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