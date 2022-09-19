Mới đây, bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" do Trương Hàn đảm nhận đa vai trò đã gây khó chịu cho người xem bởi cách dàn dựng kỹ xảo phi thực tế.

Mới đây, cư dân mạng tranh cãi về việc bộ phim Các quý ông khu Đông Bát, do Trương Hàn làm đạo diễn kiêm diễn viên chính mắc lỗi logic nghiêm trọng.

Cụ thể, ở phân đoạn đám cưới của Hướng Tiểu Phi (Kinh Siêu), chú rể được đưa vào hội trường bằng xe mui trần. Chiếc xe bất ngờ gặp sự cố mất lái và hất Hướng Tiểu Phi ra khỏi xe. Sau khi bay lộn nhiều vòng trên không trung, Hướng Tiểu Phi lăn tới chỗ cô dâu và quỳ gối bày tỏ tình cảm trong tràng pháo tay của quan khách. Do đó, cảnh quay bị nhận xét không thực tế, thách thức các định luật vật lý và coi thường trí tuệ khán giả.

"Các quý ông khu Đông Bát" xoay quanh câu chuyện lập nghiệp của 4 người bạn cùng phòng thời đại học là Đổng Ngữ (Trương Hàn), Quách Sùng (Đỗ Thuần), Lý Kiệt Luân (Hoàng Hựu Minh) và Hướng Tiểu Phi (Kinh Siêu). Họ phấn đấu trở thành những người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, viên mãn trong hôn nhân.

Bên cạnh đó, trên Douban, khán giả chấm Các tiên sinh ở khu Đông Bát 2,2/10 điểm chất lượng. Trương Hàn bị chỉ trích làm phim "rác".

Bộ phim bị chê nội dung kém hấp dẫn, có nhiều câu thoại lẫn tình tiết ám chỉ tình dục, xây dựng tuyến nam chính với tính cách gia trưởng, kiêu ngạo và luôn ham muốn tình cảm của phụ nữ. Không chỉ vậy, tác phẩm còn bị đánh giá kém vì cho thấy cái nhìn phản cảm của đàn ông về phụ nữ như hám tiền hay thích câu dẫn, chế giễu cơ thể nữ giới.

Cảnh ngã của Trương Hàn bị chê thô vụng trong Các quý ông khu Đông Bát vào top tìm kiếm Cảnh diễn viên Trung Quốc Trương Hàn kéo dây áo ngực của Vương Hiểu Thần khi cô ngã bị chê thô vụng, sàm sỡ phụ nữ.

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