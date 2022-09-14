Màn tái xuất đầy tai tiếng của Trương Hàn: Hành động phản cảm đối với bạn diễn nữ bị chỉ trích dữ dội

Trong bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát", tài tử Trung Quốc - Trương Hàn đã nhận chỉ trích dữ dội khi sờ soạng bạn diễn nữ.

Trang 163 đưa tin, bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" do Trương Hàn, Vương Hiểu Thần đóng chính nhận điểm chất lượng thấp kỷ lục, chỉ có 2,2/10 trên trang đánh giá Douban. Càng theo dõi các tập về sau, khán giả càng khó chịu với các tình tiết nhạy cảm, thô tục của phim. Mới đây, Trương Hàn tiếp tục nhận chỉ trích khi có hành vi động chạm vào ngực của bạn diễn Vương Hiểu Thần. Cụ thể, trong cảnh hai nhân vật nam nữ chính thân mật, Trương Hàn đã động chạm vào vòng một của Vương Hiểu Thần. Phân đoạn nhạy cảm này xuất hiện lộ liễu, nhưng không bị cắt bỏ khi lên phim, gây bức xúc.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng Trương Hàn lợi dụng cảnh quay để sàm sỡ, đưa đồng nghiệp vào cảnh nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến hình ảnh. Một số ý kiến khác lại nghi vấn Trương Hàn cố ý sử dụng các cảnh quay mang tính chất tranh cãi để gây chú ý cho bộ phim. Thực tế, cảnh ôm nhau giữa anh và Vương Hiểu Thần có thể làm khác đi để tránh sự động chạm không cần thiết đến bạn diễn nữ. Hiện tại, Trương Hàn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Anh là đạo diễn kiêm diễn viên chính của bộ phim Các quý ông khu Đông Bát. Trước đó, tác phẩm cũng bị khán giả phê bình vì một loạt cảnh quay gợi dục, thiếu tôn trọng nữ giới như kéo áo nội y, quay cận cảnh vào cơ thể phụ nữ.

Bộ phim "Các quý ông khu Đông Bát" do Trương Hàn tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai nam chính. Tài tử Cùng ngắm mưa sao băng tiết lộ anh viết kịch bản cho bộ phim trong suốt 10 năm. Tuy nhiên, khi phim Các quý ông khu Đông Bát lên sóng lại bị đánh giá là "thế giới phù phiếm, ảo tưởng sức mạnh của cánh đàn ông qua góc nhìn của Trương Hàn", theo QQ. Nguồn tin cũng nhận xét Trương Hàn không thể thoát khỏi hình ảnh "tổng tài bá đạo" khi luôn tỏ ra mình là người tài giỏi, có sức hấp dẫn lớn, được các cô gái vây quanh. Nam diễn viên bị nhận xét có diễn xuất khoa trương, gây khó chịu với những câu đùa xem thường phụ nữ. Vài năm qua, sự nghiệp của Trương Hàn dần xuống dốc khi anh rập khuôn vai diễn "tổng tài bá đạo". Các bộ phim do tài tử tự sản xuất có chất lượng không cao, nội dung cũ kỹ. Nhiều dự án vì mời diễn viên Hàn Quốc tham gia, nên không được phát sóng, do vướng lệnh hạn chế từ các cơ quan quản lý nghệ thuật.

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát Phim truyền hình "Các quý ông khu Đông Bát" đang nhận số điểm thấp kỷ lục vì nhiều tình tiết phản cảm, tung hô sự chủ nghĩa đàn ông quá mức.

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